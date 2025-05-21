В компании «Автодор» прокомментировали информацию о финансировании «Химок»

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вчера, 10:55

В компании «Автодор» прокомментировали сообщения СМИ о предполагаемом финансировании «Химок» в следующем сезоне и уточнили, что эти слухи не соответствуют действительности.

Информация о том, что «Автодор» готов дать гарантии по финансированию «Химок» не соответствует действительности.

Ранее стало известно о финансовых трудностях клуба, включая задолженность по заработной плате перед футболистами.