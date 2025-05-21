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В компании «Автодор» прокомментировали информацию о финансировании «Химок»

вчера, 10:55

В компании «Автодор» прокомментировали сообщения СМИ о предполагаемом финансировании «Химок» в следующем сезоне и уточнили, что эти слухи не соответствуют действительности.

Информация о том, что «Автодор» готов дать гарантии по финансированию «Химок» не соответствует действительности.

Ранее стало известно о финансовых трудностях клуба, включая задолженность по заработной плате перед футболистами.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:16
Доброго дня Уважаемый!
Автодор то потянет, но...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:16
Видимо проблема финансового характера у Химок аховая .
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:07
Как частногосударственная компания. На паях.
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:04
Согласен с вами и Автодор это не та компания которая потянет этот груз?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:57
Странно как то.
Есть хозяин клуба, а кто то должен финансировать?)
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