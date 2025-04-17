Колосков: «Пока непонятно, чем РПЛ может помочь „Химкам“»

Почетный президент Российского футбольного союза заявил, что футбольный клуб «Химки» оказался в сложной ситуации, и непонятно, как РПЛ сможет его поддержать.

Ранее стало известно, что глава РПЛ планирует встретиться с игроками клуба. Он добавил, что текущая ситуация ставит репутацию лиги под угрозу.

Ситуация неприятная, я бы сказал, коварная. Игрокам не платят зарплату, тренерам тоже, поэтому она и возникла. То, что лига вмешалась в этот вопрос, это хорошо, но чем она может помочь, пока непонятно. Надо разбираться в вопросе и искать пути его разрешения.