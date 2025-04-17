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Колосков: «Пока непонятно, чем РПЛ может помочь „Химкам“»

вчера, 17:38

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что футбольный клуб «Химки» оказался в сложной ситуации, и непонятно, как РПЛ сможет его поддержать.

Ранее стало известно, что глава РПЛ Александр Алаев планирует встретиться с игроками клуба. Он добавил, что текущая ситуация ставит репутацию лиги под угрозу.

Ситуация неприятная, я бы сказал, коварная. Игрокам не платят зарплату, тренерам тоже, поэтому она и возникла. То, что лига вмешалась в этот вопрос, это хорошо, но чем она может помочь, пока непонятно. Надо разбираться в вопросе и искать пути его разрешения.

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Все комментарии
arzamas
arzamas
вчера в 20:18
Пусть отбирают очки у Зенита и тем не хило кормятся.)
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:12
А причём здесь репутация РПЛ, если хозяева клуба не могут выплатить зарплату игрокам?
Варвар7
Варвар7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:55
Да это всё понятно , что они не бедствуют, но тем не менее они заключили контракты, которые не выполняются , а их только кормят обещаньями и инвесторы и руководители лиги , которые в свою очередь тоже далеко не бедны . И конечно молодые ребята (у которых кровь играет) видя такую несправедливость негодуют притом негодуют законно , а ещё смотрят на своих коллег из других команд где деньги по контракту платят вовремя , (общаются с ними) и конечно их гложет обида от такой несправедливости . Ну как то так...
протон
протон
вчера в 18:45
Эти проблемы - проблемы "Химок", а не лиги! Кто сейчас пойдет на то, чтобы проплатить всё за Садыгова под обязательства последнего расчитаться потом?! Никто, дураков нет. Пусть играют хоть дублем, какие проблемы? Осталось то 6 туров всего. Доиграют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:24
У этих бедолаг денег наверное остался последний чемодан. Доиграют сезон, а на следующий уйдут в другую команду. Химки не первые и не последние. Вспомним Тосно, Амкар, Анжи...
k2jpcvvsjrgw
k2jpcvvsjrgw
вчера в 18:23
Деньгами на оставшиеся матчи,перелеты,еда,быт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
Как помочь? Вон Алаев собирается встретится с игроками клуба (репутация может пострадать - хотя о чём это я?) и в свою очередь чего ни будь пообещать бедолагам...(
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:50
Ситуация сложная... да еще и к матчу с Зенитом готовится второй состав...
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