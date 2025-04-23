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«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» и ЦСКА с 29 камер

вчера, 14:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА26.04.2025 в 19:30 Не начался

Матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА будет показан на «Матч ТВ» с 29 камер и в формате 4К.

Эфир начнётся за час до игры, в 18:30, со студии у бровки поля.

Ранее большое количество камер было задействовано в игре «Зенита» и «Краснодара».

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:56, ред.
Посмотрим...оценим... поговорим. Сейчас рано давать оценки начинанию, а тем более критиковать нововведение. И даже ничего предполагать и советовать не буду. И другим не советую. Успеем..
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:14
Может быть будет смотреться хорошо, со 100500 камер. Но, атмосферу со стадиона даже 10к не передаст
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:55
Эх - рассчитывал минимум на 30...
8m4c2mfttuv5
8m4c2mfttuv5 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
    Petruccio
    Petruccio
    вчера в 20:28
    На ... мне ваши камеры. С трибуны посмотрю.
    Vilar
    Vilar ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 19:01
    С языка снял! Достали эти умники, и еще 1 час до игры пи@lдоболят, только гущи кофейной не хватает. Вынуждают смотреть только игру и без звука.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 18:55
    А сколько было камер, почему 29? А что такое "большое количество камер".
    Опять секретный источник? Это случайно, не внук Рихарда Зорге?
    la-respect0
    la-respect0 ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 17:54
    К хорошему быстро привыкаешь)
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:42
    А чего не 30 показать , для ровного счёта или одна пошла "на бой" при доставке? )
    протон
    протон
    вчера в 16:56
    И все равно не окажется камеры с нужной точки в каком-нибудь спорном моменте)
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 16:46
    Я вот смотрю... что ни делай, а люди вечно всем недовольны. Для чего Матч.ТВ вообще старается? Надо людям врубить одну камеру с центральной линии и пусть сидят, высматривают. Им все условия дают, а нытье постоянное не останавливается
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:42
    Только не надо ничего показывать кроме футбола. Все эти интервью на бровке во время игры только мешают просмотру... А ещё меня просто бесит, когда комментаторы в ходе трансляции, начинают друг с другом соревноваться в остроумии. Ребята, комментируйте, пожалуйста, только то, что происходит на поле.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:13
    более важно, как арбитры отработают !
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 15:46
    Если бы такое большое количество камер в положительном смысле влияло бы на
    качество судейства и исключало бы судейские ошибки при просмотре с этих всех 29 камер на ВАР, то тогда бы можно было бы сказать, что - это очень хорошо, это замечательно. А так... Как-то фиолетово, сколько там этих камер будет...
    хоть 30, хоть 40, хоть 100.
    Futurista
    Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 15:40
    Будет красиво как в 3D))...
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 15:32
    Да хоть с 360, на игру это не повлияет.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:03
    Заметим ли мы разницы? Поменьше орите в эфире и глупостей не стоит говорить типа "Рука в оффсайде"))
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 15:03
    Главное чтобы не вышло трусливое УГ как в прошлом сезоне, а нормальный футбол снимали эти камеры
    d5k5dk8ef4u5
    d5k5dk8ef4u5
    вчера в 15:01
    Игру то покажут подробно, а без судейских разборок после матча не обойдется
    Гость
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