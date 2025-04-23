«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» и ЦСКА с 29 камер

Матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА будет показан на «Матч ТВ» с 29 камер и в формате 4К.
Эфир начнётся за час до игры, в 18:30, со студии у бровки поля.
Ранее большое количество камер было задействовано в игре «Зенита» и «Краснодара».
Матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА будет показан на «Матч ТВ» с 29 камер и в формате 4К.
Эфир начнётся за час до игры, в 18:30, со студии у бровки поля.
Ранее большое количество камер было задействовано в игре «Зенита» и «Краснодара».
С какого х... ты должен быть доволен, если платишь налоги на содержание гос. ТВ каналов, с которых тебе только Спокойной ночи малыши вещают, да прогноз погоды ?! При Союзе было только 2 канала, но на каждом можно было смотреть футбол + футбольное обозрение по выходным. А щас чтоб глянуть ЕК, нужно в сети турков, арабов и белорусов искать. Свои же пи...оры - прикормленные Матч ТВ и Ёкки, которые по блату лицензию получают хз за какие заслуги - только всё за бабки впаривают, ган...оны!
С какого х... ты должен быть доволен, если платишь налоги на содержание гос. ТВ каналов, с которых тебе только Спокойной ночи малыши вещают, да прогноз погоды ?! При Союзе было только 2 канала, но на каждом можно было смотреть футбол + футбольное обозрение по выходным. А щас чтоб глянуть ЕК, нужно в сети турков, арабов и белорусов искать. Свои же пи...оры - прикормленные Матч ТВ и Ёкки, которые по блату лицензию получают хз за какие заслуги - только всё за бабки впаривают, ган...оны!
Опять секретный источник? Это случайно, не внук Рихарда Зорге?
Опять секретный источник? Это случайно, не внук Рихарда Зорге?
качество судейства и исключало бы судейские ошибки при просмотре с этих всех 29 камер на ВАР, то тогда бы можно было бы сказать, что - это очень хорошо, это замечательно. А так... Как-то фиолетово, сколько там этих камер будет...
хоть 30, хоть 40, хоть 100.
качество судейства и исключало бы судейские ошибки при просмотре с этих всех 29 камер на ВАР, то тогда бы можно было бы сказать, что - это очень хорошо, это замечательно. А так... Как-то фиолетово, сколько там этих камер будет...
хоть 30, хоть 40, хоть 100.