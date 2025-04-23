«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» и ЦСКА с 29 камер

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вчера, 14:59

Матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА будет показан на «Матч ТВ» с 29 камер и в формате 4К.

Эфир начнётся за час до игры, в 18:30, со студии у бровки поля.

Ранее большое количество камер было задействовано в игре «Зенита» и «Краснодара».