Данни считает Халка лучшим в истории «Зенита»

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вчера, 13:04

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком в истории клуба.

Среди тех футболистов, с которыми я играл в «Зените», лучшим россиянином был . Среди легионеров – . тоже был хорошим футболистом, но лучший легионер – конечно, Халк.