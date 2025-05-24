Данни считает Халка лучшим в истории «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Данни ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком в истории клуба.
Среди тех футболистов, с которыми я играл в «Зените», лучшим россиянином был Андрей Аршавин. Среди легионеров – Халк. Аксель Витсель тоже был хорошим футболистом, но лучший легионер – конечно, Халк.
В составе «Зенита» Данни выступал с 2008 по 2017 год. С петербургским клубом португальский хавбек стал обладателем Суперкубка УЕФА и трёх чемпионских титулов Российской Премьер-Лиги. В прошлом году он хотел вернуться в Россию.
это был идеальный капитан и принес Зениту самые ощутимые трофеи.
это был идеальный капитан и принес Зениту самые ощутимые трофеи.