Стефан де Врей высказался о втором месте «Интера» в Серии А

Защитник «Интера» прокомментировал итог сезона после победы над «Комо» (2:0) в заключительном туре Серии А. Миланцы финишировали вторыми, отстав на очко от «Наполи».

Мы сделали своё дело. Мы знали, что от результата другого матча зависит наш исход. Теперь нам нужно оставить это позади. В конце концов, мы этого не заслужили. Тем не менее, есть ощущение, что мы могли бы сделать гораздо больше в этой лиге.