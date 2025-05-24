Стефан де Врей высказался о втором месте «Интера» в Серии А

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал итог сезона после победы над «Комо» (2:0) в заключительном туре Серии А. Миланцы финишировали вторыми, отстав на очко от «Наполи».
Мы сделали своё дело. Мы знали, что от результата другого матча зависит наш исход. Теперь нам нужно оставить это позади. В конце концов, мы этого не заслужили. Тем не менее, есть ощущение, что мы могли бы сделать гораздо больше в этой лиге.
"В конце концов, мы этого не заслужили."
Стёпа, своё дело вы сделали в прошлом туре, когда Наполи оступился в матче с Пармой, а вы не смогли воспользоваться этим, и у себя дома позволили Лацио отобрать заветные два очка, которые стоили вам чемпионства. Так что винить кого-то или что-то, и рассказывать что вы этого не заслужили, - это из серии "не виноватая я...". Я понимаю, если бы вас где-то засудили, или наоборот судьи подыгрывали и тащили за уши Лацио, тогда эти слова имели бы смысл. А так вы сами в решающий момент не смогли сконцентрироваться, и ещё чуток напрячься, в следствии чего и потеряли заветный трофей. Так что винить кроме себя вам больше некого.
"В конце концов, мы этого не заслужили."
Стёпа, своё дело вы сделали в прошлом туре, когда Наполи оступился в матче с Пармой, а вы не смогли воспользоваться этим, и у себя дома позволили Лацио отобрать заветные два очка, которые стоили вам чемпионства. Так что винить кого-то или что-то, и рассказывать что вы этого не заслужили, - это из серии "не виноватая я...". Я понимаю, если бы вас где-то засудили, или наоборот судьи подыгрывали и тащили за уши Лацио, тогда эти слова имели бы смысл. А так вы сами в решающий момент не смогли сконцентрироваться, и ещё чуток напрячься, в следствии чего и потеряли заветный трофей. Так что винить кроме себя вам больше некого.