Гуири — о Де Дзерби: «Его работа впечатляет»

Футболист «Марселя» высказался о главном тренере своей команды .

Это тренер с большими требованиями. Я вижу его каждый день и говорю вам: он великий. Просто скандал, что его даже не номинировали на премию тренера года. Для всех нормально, что он занял второе место с таким составом, но это же его первый сезон в Лиге 1, он не знал чемпионата, у него новая команда. Меня впечатляет то, что он делает.