Гуири — о Де Дзерби: «Его работа впечатляет»

Футболист «Марселя» Амин Гуири высказался о главном тренере своей команды Роберто Де Дзерби.
Это тренер с большими требованиями. Я вижу его каждый день и говорю вам: он великий. Просто скандал, что его даже не номинировали на премию тренера года. Для всех нормально, что он занял второе место с таким составом, но это же его первый сезон в Лиге 1, он не знал чемпионата, у него новая команда. Меня впечатляет то, что он делает.
«Марсель» занял второе место в чемпионате Франции, набрав 65 очков после 34 матчей.