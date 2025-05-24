Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Лига 1 2024/2025

Гуири — о Де Дзерби: «Его работа впечатляет»

вчера, 11:44

Футболист «Марселя» Амин Гуири высказался о главном тренере своей команды Роберто Де Дзерби.

Это тренер с большими требованиями. Я вижу его каждый день и говорю вам: он великий. Просто скандал, что его даже не номинировали на премию тренера года. Для всех нормально, что он занял второе место с таким составом, но это же его первый сезон в Лиге 1, он не знал чемпионата, у него новая команда. Меня впечатляет то, что он делает.

«Марсель» занял второе место в чемпионате Франции, набрав 65 очков после 34 матчей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Голливудская развязка Серии А. «Интер» рухнул, «тёмная лошадка» взяла титул, балласт из «Манчестер Юнайтед» – игрок сезона
Вчера, 09:59Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Стефан де Врей высказался о втором месте «Интера» в Серии А
Вчера, 08:36
Костакурта прокомментировал чемпионство «Наполи»
Вчера, 08:14
Конте — о чемпионстве «Наполи»: «Это был самый напряжённый сезон»
Вчера, 07:59
У противоречивого тренера – топ-сезон. Пересобрал «Боруссию» и вернул в Лигу чемпионов
23 маяМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
Голевой триумф Салаха и неожиданные герои из провинции. Лучшие футболисты АПЛ 2024/25
22 маяRoman Novikov в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии5
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 