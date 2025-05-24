В «Баварии» подтвердили, что Вирц перейдёт в «Ливерпуль»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что полузащитник «Байера» Флориан Вирц перейдёт в «Ливерпуль».
Наш директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется в пользу «Ливерпуля».
Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что полузащитник «Байера» Флориан Вирц перейдёт в «Ливерпуль».
Наш директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется в пользу «Ливерпуля».
Из-за гола Угальде- кому, команде из стыков??? Это второй его гол за весну, если не ошибаюсь?))) Действительно, в пору погоревать.🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️😂😂😂😂😂😂😂
Из-за гола Угальде- кому, команде из стыков??? Это второй его гол за весну, если не ошибаюсь?))) Действительно, в пору погоревать.🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️😂😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вирц такие пасы в Байере выдавал, что никакому Компани с его техничной-комбинационной Баварией не снились.
Вирц такие пасы в Байере выдавал, что никакому Компани с его техничной-комбинационной Баварией не снились.
Ну а Вирцу пусть будет хорошо в Англии. К этому футболу, он больше пригоден, чем к техничному и комбинационно-размеренному футболу Баварии...
Ну а Вирцу пусть будет хорошо в Англии. К этому футболу, он больше пригоден, чем к техничному и комбинационно-размеренному футболу Баварии...