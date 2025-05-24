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В «Баварии» подтвердили, что Вирц перейдёт в «Ливерпуль»

вчера, 17:55

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что полузащитник «Байера» Флориан Вирц перейдёт в «Ливерпуль».

Наш директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется в пользу «Ливерпуля».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:03
Вирцу просто надоела Бундеслига чемпионом он и так стал, дальше ему видать скучно в этой лиге где нету конкурентов, а АПЛ сильнейшая лига мира хочет там доказать что он лучший.
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 21:57, ред.
Бавария пусть Хави Симонса покупает, он с Вирцом как раз ровесники. Лейпциг вообще в еврокубки не вышел могут продать Симонса и за 50 млн чтобы хоть как-то заработать
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:39
Не важно какой гол за весну, главное, что кого-то раздражают вообще его голы. Ведь надо и дальше поддерживать теорию как плохо без соболя, который только и смог забить слабому Пари НН из ста попыток 2.
Capral
Capral
вчера в 20:06
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Из-за гола Угальде- кому, команде из стыков??? Это второй его гол за весну, если не ошибаюсь?))) Действительно, в пору погоревать.🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️😂😂😂😂😂😂😂
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:38
Мне то есть чему радоваться. А вот другим приходится горевать из-за гола Угальде и что соболь без голов.
Capral
Capral
вчера в 19:25
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 18:34
    Хахаха

    Вирц такие пасы в Байере выдавал, что никакому Компани с его техничной-комбинационной Баварией не снились.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:23, ред.
    Ой да ладно, забейте уже на этого Вирца. Пусть играет где хочет. Найдите себе достойного игрока на эту позицию и забудьте про Вирца. Другое обидно: столько времени потратить впустую на Вирца, столько вечеров, в холостую, Румменигге вел переговоры, а в итоге, ничего не получилось... Если Компани, действительно чего-то стоит, пусть попробует переквалифицировать Мусиалу в распасовшика, у парня есть способности, потому что, пока, он только талантливый крайок.
    Ну а Вирцу пусть будет хорошо в Англии. К этому футболу, он больше пригоден, чем к техничному и комбинационно-размеренному футболу Баварии...
    Вещий
    Вещий
    вчера в 17:58
    Игрок выбирает себе клуб... и наверное Ливер сейчас престижнее Баварии.
    Гость
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