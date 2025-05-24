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«Ливерпуль» предложит игрока в счёт оплаты Вирца

вчера, 13:31

«Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за переход атакующего полузащитника Флориана Вирца, а также включить в сделку одного из своих футболистов.

По информации источника, леверкузенский клуб заинтересован в скорейшем заключении соглашения с мерсисайдцами относительно перехода 22-летнего хавбека. Ранее сообщалось, что футболист уже признался в желании перейти в «Ливерпуль».

Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметился 16 голами и 15 результативными передачами.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:02
С Вирцом они станут сильнее
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:51
Не думаю, что немцы пойдут на такое, т.к на условные 150 млн о которых везде пишут, они прикупят нужных им игроков. Они наверняка приглядели уже игроков на замену Фримпонгу и Вирца, так что скорее всего Ливерпулю придется отслюнявить большие деньги.
Есть в Ливерпуле один парнишка, шотландец Бен Доак, вот он скорее всего мог бы заинтересовать аспириновых. Талантище, который еще раскороется и заявит о себе, его можно будет перепродать тогда за хорошие деньги!
Датак
Датак
вчера в 13:38
так за эллиота обидно,слушайте.
отдайте его в Байер что-ли...уверен,он будет игроком основы
Гость
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