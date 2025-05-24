«Ливерпуль» предложит игрока в счёт оплаты Вирца

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вчера, 13:31

«Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за переход атакующего полузащитника , а также включить в сделку одного из своих футболистов.

По информации источника, леверкузенский клуб заинтересован в скорейшем заключении соглашения с мерсисайдцами относительно перехода 22-летнего хавбека. Ранее сообщалось, что футболист уже признался в желании перейти в «Ливерпуль».

Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметился 16 голами и 15 результативными передачами.