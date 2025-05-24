«Ливерпуль» предложит игрока в счёт оплаты Вирца

«Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за переход атакующего полузащитника Флориана Вирца, а также включить в сделку одного из своих футболистов.
По информации источника, леверкузенский клуб заинтересован в скорейшем заключении соглашения с мерсисайдцами относительно перехода 22-летнего хавбека. Ранее сообщалось, что футболист уже признался в желании перейти в «Ливерпуль».
Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметился 16 голами и 15 результативными передачами.
Есть в Ливерпуле один парнишка, шотландец Бен Доак, вот он скорее всего мог бы заинтересовать аспириновых. Талантище, который еще раскороется и заявит о себе, его можно будет перепродать тогда за хорошие деньги!
Есть в Ливерпуле один парнишка, шотландец Бен Доак, вот он скорее всего мог бы заинтересовать аспириновых. Талантище, который еще раскороется и заявит о себе, его можно будет перепродать тогда за хорошие деньги!
отдайте его в Байер что-ли...уверен,он будет игроком основы
отдайте его в Байер что-ли...уверен,он будет игроком основы