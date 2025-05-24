«Наполи» не будет выкупать вингера «Милана»

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вчера, 12:38

«Наполи» не будет активировать опцию выкупа за 23,5 миллиона евро нападающего «Милана» . В ближайшее время игрок вернётся в стан «россонери».

Окафор выступал за «Наполи» на правах аренды с февраля текущего года. За неаполитанцев он сыграл четыре матча. Контракт 25-летнего левого вингера с «Миланом» действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает швейцарца нигерийского происхождения в 15 миллионов евро.

Напомним, вчера «Наполи» оформил чемпионство в Серии А.