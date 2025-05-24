В ближайшие дни Та подпишет четырёхлетний контракт с «Баварией»

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вчера, 11:09

В ближайшие дни «Бавария» подпишет четырёхлетний контракт с защитником «Байера» и сборной Германии . Игрок уже прошёл медицинский осмотр.

Напомним, Та выступал за «Байер» с июля 2015 года. Его контракт с леверкузенцами истекает через месяц. В текущем сезоне на счету 29-летнего центрального защитника 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча, отметился одним ассистом и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца ивуарийского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.