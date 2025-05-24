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В ближайшие дни Та подпишет четырёхлетний контракт с «Баварией»

вчера, 11:09

В ближайшие дни «Бавария» подпишет четырёхлетний контракт с защитником «Байера» и сборной Германии Джонатаном Та. Игрок уже прошёл медицинский осмотр.

Напомним, Та выступал за «Байер» с июля 2015 года. Его контракт с леверкузенцами истекает через месяц. В текущем сезоне на счету 29-летнего центрального защитника 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча, отметился одним ассистом и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца ивуарийского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.

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BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 21:51
корейца надо продать и купить еще одного цз
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:29
Может быть не в следующем сезоне, но после него или после двух может быть состав и игра того же уровня что в чемпионский сезон.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:27
Могут возместить потери состава равноценными или близкими к тому же уровню футболистами.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:27
Это очень хорошее усиление, вполне возможно у Джонатана наступит лучший период карьеры.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:25, ред.
Ну вот леверкузенская ярмарка потихоньку и близится к завершению. Самое вкусное с неё уже почти разобрали.

Теперь интересно будет понаблюдать что сможет сделать настолько "подстриженный" "Байер" в следующем сезоне. Сможет ли хоть частично компенсировать такие тяжёлые утраты в это трансферное окно. Сможет ли навязать борьбу за место в ЛЧ, ну или хотя бы за еврокубковую зону. Если честно, то лично я сильно сомневаюсь в этом, уж сильно покромсали команду в это межсезонье. И ещё можно было бы надеяться на что-то в следующем сезоне, если бы команда просто распродалась по игрокам. Но команда потеряла системообразующий фактор в лице главного тренера, и как по мне - это самая большая утрата для команды.

Но, к сожалению, так всегда бывает с относительно небольшими клубами. И Байеру ещё повезло, что игроки и тренер не ушли прошлым летом, после ярчайшего сезона в исполнении "фармацевтов", а остались ещё на сезон. В любом случае, Байеру желаю сил и ресурсов это пережить, и главное достойно удержаться на ногах в следующем сезоне.
shlomo
shlomo
вчера в 11:25
За лето весь Байер раздраконят... о чем думает руководство непонятно.
Гость
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