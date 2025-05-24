В ближайшие дни Та подпишет четырёхлетний контракт с «Баварией»

В ближайшие дни «Бавария» подпишет четырёхлетний контракт с защитником «Байера» и сборной Германии Джонатаном Та. Игрок уже прошёл медицинский осмотр.
Напомним, Та выступал за «Байер» с июля 2015 года. Его контракт с леверкузенцами истекает через месяц. В текущем сезоне на счету 29-летнего центрального защитника 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча, отметился одним ассистом и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца ивуарийского происхождения в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.
Теперь интересно будет понаблюдать что сможет сделать настолько "подстриженный" "Байер" в следующем сезоне. Сможет ли хоть частично компенсировать такие тяжёлые утраты в это трансферное окно. Сможет ли навязать борьбу за место в ЛЧ, ну или хотя бы за еврокубковую зону. Если честно, то лично я сильно сомневаюсь в этом, уж сильно покромсали команду в это межсезонье. И ещё можно было бы надеяться на что-то в следующем сезоне, если бы команда просто распродалась по игрокам. Но команда потеряла системообразующий фактор в лице главного тренера, и как по мне - это самая большая утрата для команды.
Но, к сожалению, так всегда бывает с относительно небольшими клубами. И Байеру ещё повезло, что игроки и тренер не ушли прошлым летом, после ярчайшего сезона в исполнении "фармацевтов", а остались ещё на сезон. В любом случае, Байеру желаю сил и ресурсов это пережить, и главное достойно удержаться на ногах в следующем сезоне.
Теперь интересно будет понаблюдать что сможет сделать настолько "подстриженный" "Байер" в следующем сезоне. Сможет ли хоть частично компенсировать такие тяжёлые утраты в это трансферное окно. Сможет ли навязать борьбу за место в ЛЧ, ну или хотя бы за еврокубковую зону. Если честно, то лично я сильно сомневаюсь в этом, уж сильно покромсали команду в это межсезонье. И ещё можно было бы надеяться на что-то в следующем сезоне, если бы команда просто распродалась по игрокам. Но команда потеряла системообразующий фактор в лице главного тренера, и как по мне - это самая большая утрата для команды.
Но, к сожалению, так всегда бывает с относительно небольшими клубами. И Байеру ещё повезло, что игроки и тренер не ушли прошлым летом, после ярчайшего сезона в исполнении "фармацевтов", а остались ещё на сезон. В любом случае, Байеру желаю сил и ресурсов это пережить, и главное достойно удержаться на ногах в следующем сезоне.