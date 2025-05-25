Барриос — об итогах сезона: «Не было ни одного позитивного момента»

Футболист «Зенита» рассказал о впечатлениях от завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги.

На вопрос журналиста, какой эпизод он может назвать позитивным для питерцев, игрок ответил:

Позитивный момент для «Зенита» в этом сезоне? Думаю, ни одного. Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет многое обдумать, работать ещё сильнее. Надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед.