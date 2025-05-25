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Барриос — об итогах сезона: «Не было ни одного позитивного момента»

25 мая 2025, 10:27

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о впечатлениях от завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги.

На вопрос журналиста, какой эпизод он может назвать позитивным для питерцев, игрок ответил:

Позитивный момент для «Зенита» в этом сезоне? Думаю, ни одного. Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет многое обдумать, работать ещё сильнее. Надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед.

«Зенит» занял второе место в чемпионате России, уступив чемпионство «Краснодару».

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Все комментарии
nikolah
nikolah
25 мая в 13:31
Наконец первый трезвый взгляд на ситуацию, в отличии от многих
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 мая в 11:51
Слово почти можно и убрать..."флагман " просто рухнул , как и когда то римская империя стерлась с лица земли...
viv
viv
25 мая в 10:59
На что наиграли то и получили.
sihafazatron
sihafazatron
25 мая в 10:40
«Не было ни одного позитивного момента, кроме двойных премиальных за победу над Краснодаром»
Capral
Capral
25 мая в 10:37
Нет, батенька, большой командой, вы никогда не были, а в советское время, тем более. А позитивных моментов и быть не могло, с таким наставником, с ним- могут быть только негативные моменты, что, вы, в итоге и получили. Я слыхал, вам хотят Карпина дать в помощь... Ну вот, возможно- это ваша последняя надежда, стать лучше, чем вы есть. Хотя, положа руку на сердце, вряд ли, вам уже что-то поможет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 10:29
Да, сезон прошёл почти впустую...
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