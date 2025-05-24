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ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

В «Черноморце» заявили, что прыгнуть выше бюрократической головы не удалось

вчера, 17:54

Председатель наблюдательного совета новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарёв в своём Telegram-канале подвёл итоги сезона для команды.

Клуб занял 3-е место в Первой лиге и по спортивному принципу получил право сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Ранее в «Черноморце» рассказали о том, что ведётся работа по домашнему стадиону, который не соответствует требованиям РПЛ.

Поздравляю наш «Черноморец» с 19-й победой в сезоне, 3-м местом в итоговой турнирной таблице и завоеванием бронзовых медалей в честной борьбе.

Команда сделала всё, что могла. Благодарен каждому, кто участвовал в нашем проекте. К сожалению, прыгнуть выше бюрократической головы не получилось.

По планам на следующий сезон: будем думать с учётом всех инфраструктурных и других ограничений, чтобы дважды не оказаться в подобной ситуации.

Спасибо всем большое!

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 19:44
Выходит, на рпл они забили, а в следующем сезоне им построят Маракану?
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Похоже лицензию они не получат... есть над чем работать.
Гость
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