В «Черноморце» заявили, что прыгнуть выше бюрократической головы не удалось

Председатель наблюдательного совета новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарёв в своём Telegram-канале подвёл итоги сезона для команды.

Клуб занял 3-е место в Первой лиге и по спортивному принципу получил право сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Ранее в «Черноморце» рассказали о том, что ведётся работа по домашнему стадиону, который не соответствует требованиям РПЛ .

Поздравляю наш «Черноморец» с 19-й победой в сезоне, 3-м местом в итоговой турнирной таблице и завоеванием бронзовых медалей в честной борьбе.

Команда сделала всё, что могла. Благодарен каждому, кто участвовал в нашем проекте. К сожалению, прыгнуть выше бюрократической головы не получилось.

По планам на следующий сезон: будем думать с учётом всех инфраструктурных и других ограничений, чтобы дважды не оказаться в подобной ситуации.

Спасибо всем большое!