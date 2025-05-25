Энрике оценил победу ПСЖ в Кубке

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» оценил победу над «Реймсом» (3:0) в финале Кубка Франции.

Мы провели очень хороший матч, подготовившись к финалу 31 мая наилучшим образом. Предстоящий финал Лиги чемпионов важен, мы хотим войти в историю. И мы готовы. Мы настоящая команда и хотим выигрывать трофеи. Нелегко справляться со всем тем, что окружает нас. У нас молодая, но опытная команда, которая знает, что делать на поле.