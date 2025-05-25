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Энрике оценил победу ПСЖ в Кубке

25 мая 2025, 08:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике оценил победу над «Реймсом» (3:0) в финале Кубка Франции.

Мы провели очень хороший матч, подготовившись к финалу 31 мая наилучшим образом. Предстоящий финал Лиги чемпионов важен, мы хотим войти в историю. И мы готовы. Мы настоящая команда и хотим выигрывать трофеи. Нелегко справляться со всем тем, что окружает нас. У нас молодая, но опытная команда, которая знает, что делать на поле.

В этом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 08:14
Осталось за малым - -выиграть Лигу чемпионов...
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