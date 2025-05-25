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Черников — о победе «Краснодара»: «Хочу, чтобы все долго праздновали»

25 мая 2025, 08:37
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о победе своей команды в Российской Премьер-Лиге.

Мы все сделали это вместе: наши администраторы, сотрудники, Сергей Галицкий, болельщики, тренеры. Хочу, чтобы каждый, кто причастен к «Краснодару», праздновал долго. Мы реально заслужили это.

На вопрос, как он относится к тому факту, что многие предсказывали чемпионство «Зениту» в год столетия, игрок ответил:

Не хочу обсуждать другие команды, я с огромным уважением отношусь ко всем. Я хочу говорить о «Краснодаре», потому что мы первые. На этом всё.

«Краснодар» занял первое место в РПЛ, набрав 67 очков после 30 туров. «Зенит» остался вторым с 66 баллами, ЦСКА на третьем месте и имеет в активе 59 очков.

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Все комментарии
альсато
альсато
25 мая в 12:36
Обычно..празднование проходит на второй день, дальше только-болезнь))))
h4c4n9kur3uj
h4c4n9kur3uj
25 мая в 11:14
Проблема Зенита в тренере: игроки лучшие, а результат нет.
shlomo
shlomo
25 мая в 10:12
Поздравляю быков и всех болел... праздник будет длиться долго!
Аксинья
Аксинья ответ adekvat (раскрыть)
25 мая в 09:44, ред.
    STVA 1
    STVA 1
    25 мая в 09:20
    Празднование это хорошо! Только долго не надо!
    viv
    viv
    25 мая в 08:59
    «Краснодар» — чемпион. Клуб Галицкого прервал гегемонию «Зенита»
    adekvat
    adekvat
    25 мая в 08:47
    Долго можно главное со спиртным не переборщить, а то спиться можно.
    Гость
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