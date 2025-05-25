Черников — о победе «Краснодара»: «Хочу, чтобы все долго праздновали»

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25 мая 2025, 08:37

Полузащитник «Краснодара» высказался о победе своей команды в Российской Премьер-Лиге.

Мы все сделали это вместе: наши администраторы, сотрудники, Сергей Галицкий, болельщики, тренеры. Хочу, чтобы каждый, кто причастен к «Краснодару», праздновал долго. Мы реально заслужили это.

На вопрос, как он относится к тому факту, что многие предсказывали чемпионство «Зениту» в год столетия, игрок ответил:

Не хочу обсуждать другие команды, я с огромным уважением отношусь ко всем. Я хочу говорить о «Краснодаре», потому что мы первые. На этом всё.