Черников — о победе «Краснодара»: «Хочу, чтобы все долго праздновали»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о победе своей команды в Российской Премьер-Лиге.
Мы все сделали это вместе: наши администраторы, сотрудники, Сергей Галицкий, болельщики, тренеры. Хочу, чтобы каждый, кто причастен к «Краснодару», праздновал долго. Мы реально заслужили это.
На вопрос, как он относится к тому факту, что многие предсказывали чемпионство «Зениту» в год столетия, игрок ответил:
Не хочу обсуждать другие команды, я с огромным уважением отношусь ко всем. Я хочу говорить о «Краснодаре», потому что мы первые. На этом всё.
«Краснодар» занял первое место в РПЛ, набрав 67 очков после 30 туров. «Зенит» остался вторым с 66 баллами, ЦСКА на третьем месте и имеет в активе 59 очков.