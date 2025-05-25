Гендиректор «Акрона» рассказал, что хочет продлить контракт с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинская команда заинтересована в продлении сотрудничества с форвардом .

Я не буду говорить, какие позиции мы бы хотели усилить летом. Но полное понимание по этому вопросу у нас сформировалось. Спортивный блок ведёт активную работу. По Дзюбе ближайший день-два всё будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком.