Гендиректор «Акрона» рассказал, что хочет продлить контракт с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинская команда заинтересована в продлении сотрудничества с форвардом Артёмом Дзюбой.
Я не буду говорить, какие позиции мы бы хотели усилить летом. Но полное понимание по этому вопросу у нас сформировалось. Спортивный блок ведёт активную работу. По Дзюбе ближайший день-два всё будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком.
Ранее агент Артёма подтвердил факт переговоров о продлении.
Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.