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Гендиректор «Акрона» рассказал, что хочет продлить контракт с Дзюбой

25 мая 2025, 11:15

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинская команда заинтересована в продлении сотрудничества с форвардом Артёмом Дзюбой.

Я не буду говорить, какие позиции мы бы хотели усилить летом. Но полное понимание по этому вопросу у нас сформировалось. Спортивный блок ведёт активную работу. По Дзюбе ближайший день-два всё будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком.

Ранее агент Артёма подтвердил факт переговоров о продлении.

Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 мая в 12:22
Анатолий!..Не нужно бежать впереди планеты всей!..Дзюба помог Акрону? Помог!...Что будет дальше-одному Богу известно!..тем более в таком травмаопасном виде спорта...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 мая в 11:59
И дзюба не затерялся в нашем футболе тоже кому то очень нужен...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 мая в 11:55
А вот это зря. Сколько раз уже Дзюба после года игры начинал валять дурака? Не один раз. Повторит и в Тольятти
drug01
drug01
25 мая в 11:47
Для Дзюбы и Акрона это хорошо!
Ironigor
Ironigor
25 мая в 11:45
Ну он точно ещё пригодится для Акрона.
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