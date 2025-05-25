Стало известно, какую зарплату Де Брюйне будет получать в «Наполи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к переходу в «Наполи».
Неаполитанский клуб предложил бельгийцу контракт на 3 года. В первые 2 года полузащитник будет зарабатывать 6 млн евро чистыми за сезон. В третьем сезоне его зарплата составит 5 млн евро. Также Де Брюйне получил бонус за подписание контракта.
Ожидается, что в скором времени Де Брюйне объявит о своём решении. Также у игрока есть предложение от «Чикаго Файр» из МЛС.
В общем, очень много вопросов в этой истории отношений МС и Де Брюйне, и пока никаких ответов. Возможно когда-то нам поведают подробности этой истории или сам Кевин, или возможно Гвардиола. А пока удачи Кевину в Наполи, и новых побед и титулов.
В общем, очень много вопросов в этой истории отношений МС и Де Брюйне, и пока никаких ответов. Возможно когда-то нам поведают подробности этой истории или сам Кевин, или возможно Гвардиола. А пока удачи Кевину в Наполи, и новых побед и титулов.