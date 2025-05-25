Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Стало известно, какую зарплату Де Брюйне будет получать в «Наполи»

сегодня, 00:13

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне близок к переходу в «Наполи».

Неаполитанский клуб предложил бельгийцу контракт на 3 года. В первые 2 года полузащитник будет зарабатывать 6 млн евро чистыми за сезон. В третьем сезоне его зарплата составит 5 млн евро. Также Де Брюйне получил бонус за подписание контракта.

Ожидается, что в скором времени Де Брюйне объявит о своём решении. Также у игрока есть предложение от «Чикаго Файр» из МЛС.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛинделёф покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента
Вчера, 17:31
Официально«Ньюкасл» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 14:30 Фото
Официально«Атлетик» продлил контракт с ветераном команды
Вчера, 13:11 Фото
Официально«Атлетик» продлил контракт с одним из своих полузащитников
Вчера, 11:35 Фото
СлухиСтали известны детали контракта, который «Барселона» предлагает Ямалю
23 мая
«Ливерпуль» продлит контракт с Луисом Диасом в ближайшее время
23 мая
Сортировать
Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 08:22
Шикарные контракты в МЛС и СА. А здесь ничего особенного. Даже, думаю, в другом клубе АПЛ ему предложили бы больше зарплату.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:18
А вот тут теперь возникает вопрос: если Де Брюйне согласится на такую зарплату в Наполи, то почему он тогда не пошёл на понижение зарплаты в Ман Сити, и не остался в родном клубе. Или всё же бельгийцу не предлагали никакого понижения зарплаты, а просто указали на дверь. А может дело было вовсе и не в зарплате, как нам пишут СМИ, а в самом Де Брюйне, который после стольких лет в роли главной звезды клуба, просто не захотел уходить на роль игрока запаса, и оскорбился статусом резервиста, предложенного ему тренером.

В общем, очень много вопросов в этой истории отношений МС и Де Брюйне, и пока никаких ответов. Возможно когда-то нам поведают подробности этой истории или сам Кевин, или возможно Гвардиола. А пока удачи Кевину в Наполи, и новых побед и титулов.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:04
Пенсионное удостоверение ему подарите . ))
ykyzxztc8ze9
ykyzxztc8ze9
сегодня в 08:00
Не самое грандиозное предложение. Пожалуй отправится в МЛС.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:53
В последнее время в Италии очень хорошо получается играть у сбитых летчиков Апл, наверное там он будет на топ уровне. Поэтому не хочет на пенсию.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 07:14
Да уж. Наш аптекарь не перебъёт.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:08
Думаю, КДБ принесет много пользы Наполи. даже если Конте уйдет, клуб будет сильней.
протон
протон
сегодня в 00:31
Зачем Неаполь? Лучше в большой европейский город или за деньгами.
xfrk7kej4z28
xfrk7kej4z28
сегодня в 00:30
Предложений много надо принимать решения...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:19
Шикарный контракт предложили итальянцы ..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 