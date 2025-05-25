Стало известно, какую зарплату Де Брюйне будет получать в «Наполи»

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сегодня, 00:13

Полузащитник «Манчестер Сити» близок к переходу в «Наполи».

Неаполитанский клуб предложил бельгийцу контракт на 3 года. В первые 2 года полузащитник будет зарабатывать 6 млн евро чистыми за сезон. В третьем сезоне его зарплата составит 5 млн евро. Также Де Брюйне получил бонус за подписание контракта.