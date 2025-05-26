Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в своём дебютном сезоне за «Реал»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» сезона 2024/2025, забив 31 гол в своем дебютном сезоне в Ла Лиге. В возрасте 26 лет он стал первым французом, получившим этот трофей с тех пор, как Тьерри Анри выиграл его в сезоне 2004/2005, а также первым игроком «Реала», удостоившимся этой награды после Криштиану Роналду в сезоне 2014/2015.
Топ-3 «Золотой бутсы» 2024/2025:
1. Килиан Мбаппе («Реал»), 31 гол с коэффициентом 2 – 62 очка.
2. Виктор Дьёкереш («Спортинг»), 39 голов х 1,5 = 58,5 очка
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 29 голов х 2 = 58 очков
Хет-трик в ворота Барсы, это конечно достижение. В остальном, я не скажу что он сильно влиял на команду. Но одновременно с этим есть ощущение, что не будь Мбаппе в клубе, вряд ли Винисиус столько же забил бы. Он более нестабильный игрок.
По итогу клубу нужен Вирц (скорость без границ) в полузащиту. Клубу нужны центральный и левый защитники. Алабу списать. Эдеру сменщика взять. Хотя есть Рауль Асенсио, он был порой не плох.
Но слева точно нужно усиление в обороне. Ни Менди, ни Фран Гарсия не впечатляют.
Тогда и можно на что-то рассчитывать. Вратарская линия пока не вызывает вопросов. Нападение так же укомплектовано.
Единственное, стоит решить вопрос по Эндрику. Прогресса у парня не видно совсем пока. Стоит в аренду отдать.
Перед глазами примеры Каземиро, Карвахаля, которые вернулись в клуб сверхбойцами. Потому что невозможно понять при таком малом количестве игрового времени, чего стоит Эндрик и стоит ли вообще.
Хет-трик в ворота Барсы, это конечно достижение. В остальном, я не скажу что он сильно влиял на команду. Но одновременно с этим есть ощущение, что не будь Мбаппе в клубе, вряд ли Винисиус столько же забил бы. Он более нестабильный игрок.
По итогу клубу нужен Вирц (скорость без границ) в полузащиту. Клубу нужны центральный и левый защитники. Алабу списать. Эдеру сменщика взять. Хотя есть Рауль Асенсио, он был порой не плох.
Но слева точно нужно усиление в обороне. Ни Менди, ни Фран Гарсия не впечатляют.
Тогда и можно на что-то рассчитывать. Вратарская линия пока не вызывает вопросов. Нападение так же укомплектовано.
Единственное, стоит решить вопрос по Эндрику. Прогресса у парня не видно совсем пока. Стоит в аренду отдать.
Перед глазами примеры Каземиро, Карвахаля, которые вернулись в клуб сверхбойцами. Потому что невозможно понять при таком малом количестве игрового времени, чего стоит Эндрик и стоит ли вообще.