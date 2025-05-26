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Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в своём дебютном сезоне за «Реал»

вчера, 09:11

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» сезона 2024/2025, забив 31 гол в своем дебютном сезоне в Ла Лиге. В возрасте 26 лет он стал первым французом, получившим этот трофей с тех пор, как Тьерри Анри выиграл его в сезоне 2004/2005, а также первым игроком «Реала», удостоившимся этой награды после Криштиану Роналду в сезоне 2014/2015.

Топ-3 «Золотой бутсы» 2024/2025:

1. Килиан Мбаппе («Реал»), 31 гол с коэффициентом 2 – 62 очка.

2. Виктор Дьёкереш («Спортинг»), 39 голов х 1,5 = 58,5 очка

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 29 голов х 2 = 58 очков

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 14:26
Повезло ему, что Левандовски травму получил и не сыграл несколько матчей. Ничего, титулы куда важнее для клуба.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 14:14
Подрос что ли?
Икарус
Икарус
вчера в 14:11
Мбаппе доказал свой высочайший уровень, ждем от него трофеев в Реале. Однозначно, теперь он выше Холланда.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:10
Голеадор!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:07
И по Барсе я тебе отвечу когда она выиграла СК. Это было в 2015, когда соответственно они выиграли и ЛЧ. Больше Барса не выигрывала ни ЛЧ, ни ЛЕ, что бы играть в этом турнире.
А зачем про Арсенал вопрос задавать, если они никогда не играли в этих матчах???
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:56
О господи, что за вопрос??? Конечно это не самые сильные трофеи, но вся сложность в том, что бы туда попасть. А для этого надо выиграть ЛЧ или ЛЕ. Ещё скажи, что играть с клубами из Азии и Ю, Америки прям так сложно. И согласен с пользователем, которому ты задал этот вопрос, что эти турниры имеют отношение к прошлому сезону, в котором Реал и выиграл ЛЧ, а не к этому прошедшему.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:33, ред.
Мбаппе конечно молодец, Пичичи и золотая бутса это круто но к сожалению это не помогло Реалу выиграть значимые трофеи
Жду от Мбаппе в следующем сезоне уже 50 голов
lukarelli
lukarelli
вчера в 13:21
А в ПСЖ бы выиграл Лигу Чемпионов,а так никогда не светит
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:44
Да и честно говоря , такие матчи как так называемый суперкубок чего бы то не было , суперкубок УЕФА или отдельно взятой страны , если он состоит из 90 минут , по мне так и не трофей . Вот ЛЧ , вот чемпионат своей страны это другое дело . А суперкубок , так придумали , возможность заработать ещё денег , ещё и какой никакой трофей на кону.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:40, ред.
Напоминаю , никакого клубного чемпионата мира Реал в этом сезоне не выигрывал. Вы путаете прошлый сезон с нынешним . То же самое и с суперкубком УЕФА, он подитоживал предыдущий сезон. Учите мат.часть. , откройте какие нибудь источники информации и посмотрите к какому сезоны относятся эти трофеи . У Реала есть шанс взять трофей на предстоящем клубном чемпионате мира , тогда это будет тот единственный трофей за сезон 24/25.
протон
протон
вчера в 12:34
Мощно в конце прибавил.
Маг_тм
Маг_тм ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 12:30
Суперкубок УЕФА, и клубный ЧМ они выиграли. Если ты думаешь что это легкие трофеи, напомни мне когда в последний раз СК УЕФА выигрывали такие клубы как Барса, Арсенал, МЮ итд?
Tex
Tex
вчера в 12:22
Молодец, что после проблемного старта он смог взять себя в руки и выдать отличный сезон
112910415
112910415
вчера в 11:24
выиграл бутсу, а клуб затонул ...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:56
Поздравляю! Ниндзя хорош!
8qgk228yyufr
8qgk228yyufr
вчера в 10:34
Нужно Камерунскому Эму увеличить зарплату ,как это делали в Барселоне с Меськой!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:29, ред.
Молодец, заслужил!
А так, с игры в чемпе забил столько же, сколько и 37 летний Левандос. Старик в ЛЧ даже больше забил. Интересно просто, насколько его хватит.
Тень 20
Тень 20 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:14
Еще выиграет. Это же Реал, а не зенит, например!
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 09:48, ред.
Мбаппе с Реалом в этом сезоне ничего не выиграл. Нет этих 1-2 трофея. Мбаппе нет на ЗМ наверное и в пятерке. Ничего ему не светило , он первую половину слабо провёл. При победе в ЛЧ Ливерпуля дали бы Салаху .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:35
Ну для Золотого мяча нужно чуть больше, чем просто забить голы. Важно чтоб эти голы что-нибудь принесли еще.
Хет-трик в ворота Барсы, это конечно достижение. В остальном, я не скажу что он сильно влиял на команду. Но одновременно с этим есть ощущение, что не будь Мбаппе в клубе, вряд ли Винисиус столько же забил бы. Он более нестабильный игрок.
По итогу клубу нужен Вирц (скорость без границ) в полузащиту. Клубу нужны центральный и левый защитники. Алабу списать. Эдеру сменщика взять. Хотя есть Рауль Асенсио, он был порой не плох.
Но слева точно нужно усиление в обороне. Ни Менди, ни Фран Гарсия не впечатляют.
Тогда и можно на что-то рассчитывать. Вратарская линия пока не вызывает вопросов. Нападение так же укомплектовано.
Единственное, стоит решить вопрос по Эндрику. Прогресса у парня не видно совсем пока. Стоит в аренду отдать.
Перед глазами примеры Каземиро, Карвахаля, которые вернулись в клуб сверхбойцами. Потому что невозможно понять при таком малом количестве игрового времени, чего стоит Эндрик и стоит ли вообще.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:30
Но не выиграл ЛЧ
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:19
Мбапе сильный сезон провел, хоть и выиграл только 1-2 трофея. Люди настолько привыкли к победам Реала, что не взятие ЛЧ считается провальным сезоном) однозначно получил бы ЗМ, если бы выиграли ЛЧ.
zjcx3a9qgmeb
zjcx3a9qgmeb
вчера в 09:16
Только вот Реал всё просохатил
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