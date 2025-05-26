Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в своём дебютном сезоне за «Реал»

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вчера, 09:11

Форвард «Реала» стал обладателем «Золотой бутсы» сезона 2024/2025, забив 31 гол в своем дебютном сезоне в Ла Лиге. В возрасте 26 лет он стал первым французом, получившим этот трофей с тех пор, как Тьерри Анри выиграл его в сезоне 2004/2005, а также первым игроком «Реала», удостоившимся этой награды после Криштиану Роналду в сезоне 2014/2015.

Топ-3 «Золотой бутсы» 2024/2025:

1. Килиан Мбаппе («Реал»), 31 гол с коэффициентом 2 – 62 очка.

2. («Спортинг»), 39 голов х 1,5 = 58,5 очка

3. («Ливерпуль»), 29 голов х 2 = 58 очков