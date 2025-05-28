В «Локомотиве» приняли решение по Севикяну

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вчера, 14:38

«Локомотив» не будет выкупать у «Ференцвароша» полузащитника сборной Армении . Об этом сообщил спортивный директор «железнодорожников» .

Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего вернётся в «Ференцварош».

Севикян провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи. Контракт 23-летнего правого атакующего полузащитника с «Ференцварошем» действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Москвы в 2,5 миллиона евро.