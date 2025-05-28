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В «Локомотиве» приняли решение по Севикяну

вчера, 14:38

«Локомотив» не будет выкупать у «Ференцвароша» полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна. Об этом сообщил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов.

Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего вернётся в «Ференцварош».

Севикян провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи. Контракт 23-летнего правого атакующего полузащитника с «Ференцварошем» действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает уроженца Москвы в 2,5 миллиона евро.

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Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:56
Абсолютно правильное решение. Игрок никакой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:21
Уроженец Москвы клуб венгерский, играет за Армению... Уровень НиНо...
Гость
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