Ташуев прокомментировал своё решение покинуть «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» высказался по поводу стыкового матча с «Уралом» и своего решения уйти из грозненского клуба.

Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Выход на второй тайм надломил нас. Впереди второй матч. Я взял команду на последнем месте, сумел поднять её, качественно провели весну, но результат такой. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке.