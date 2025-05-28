Ташуев прокомментировал своё решение покинуть «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу стыкового матча с «Уралом» и своего решения уйти из грозненского клуба.
Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Выход на второй тайм надломил нас. Впереди второй матч. Я взял команду на последнем месте, сумел поднять её, качественно провели весну, но результат такой. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке.
«Ахмат» уступил «Уралу» со счётом 1:2 в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге.
Проиграли всего 1:2, впереди игра дома, шансы примерно равные и вот так всё бросить и уйти? Да ещё перед главным матчем сезона.
Неужели Ташуев сдался? Если да, то надо просто уходить из футбола, так как это позор.
А может там в раздевалке или ещё где-то, что то произошло и Ташуев пока молчит?
Пока только вопросы, но ситуация в минус грозненцам.
Проиграли всего 1:2, впереди игра дома, шансы примерно равные и вот так всё бросить и уйти? Да ещё перед главным матчем сезона.
Неужели Ташуев сдался? Если да, то надо просто уходить из футбола, так как это позор.
А может там в раздевалке или ещё где-то, что то произошло и Ташуев пока молчит?
Пока только вопросы, но ситуация в минус грозненцам.