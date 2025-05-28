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Ташуев прокомментировал своё решение покинуть «Ахмат»

вчера, 19:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу стыкового матча с «Уралом» и своего решения уйти из грозненского клуба.

Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Выход на второй тайм надломил нас. Впереди второй матч. Я взял команду на последнем месте, сумел поднять её, качественно провели весну, но результат такой. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке.

«Ахмат» уступил «Уралу» со счётом 1:2 в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:22
очень странно и очень не вовремя !
протон
протон
вчера в 23:05
Ташуев снова врет. Пришел он в команду, когда она была на 15 месте. В прошлый раз врал, что пришел в Ахмат после Талалаева и имел отрыв от зоны стыков 3 очка, на самом деле было 6.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:02
Странное решение...
Проиграли всего 1:2, впереди игра дома, шансы примерно равные и вот так всё бросить и уйти? Да ещё перед главным матчем сезона.
Неужели Ташуев сдался? Если да, то надо просто уходить из футбола, так как это позор.
А может там в раздевалке или ещё где-то, что то произошло и Ташуев пока молчит?
Пока только вопросы, но ситуация в минус грозненцам.
красноярец
красноярец
вчера в 19:55
Как то без разницы, что с Ташуевым что без него Ахмаду вылететь не дадут.
Гость
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