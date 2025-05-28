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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможной смене гендиректора

вчера, 15:24

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на информацию о том, что он может покинуть свой пост.

Есть вышестоящее руководство — этот вопрос скорее к нему. В декабре 2020 года, когда только появилась информация о моём назначении, меня сразу начали «снимать». С тех пор прошло четыре с половиной года. В течение этого времени я уже не раз отвечал на такие вопросы.

Мы работаем в футболе, и никто не может гарантировать, что завтра ситуация не изменится. Но главное — это подход к делу. Нужно работать так, будто ты надолго в клубе, и делать всё, чтобы после тебя осталось не разрушенное хозяйство, а развитие. Именно это меня интересует.

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drug01
drug01 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:31
Правильно мыслите.... Согласен
Вещий
Вещий
вчера в 15:27
Думаю что если оставили тренера, то останется и гендиректор...
Гость
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