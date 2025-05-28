В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможной смене гендиректора

Генеральный директор «Локомотива» отреагировал на информацию о том, что он может покинуть свой пост.

Есть вышестоящее руководство — этот вопрос скорее к нему. В декабре 2020 года, когда только появилась информация о моём назначении, меня сразу начали «снимать». С тех пор прошло четыре с половиной года. В течение этого времени я уже не раз отвечал на такие вопросы.

Мы работаем в футболе, и никто не может гарантировать, что завтра ситуация не изменится. Но главное — это подход к делу. Нужно работать так, будто ты надолго в клубе, и делать всё, чтобы после тебя осталось не разрушенное хозяйство, а развитие. Именно это меня интересует.