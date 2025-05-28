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Арбелоа возглавил резервную команду «Реала»

вчера, 14:54

Мадридский «Реал» объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером «Кастильи» (второй команды клуба) с сезоне 2025/26.

Бывший защитник «сливочных», в составе которых он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Кубке Испании и Лиге чемпионов, начал тренерскую карьеру в 2020 году.

В сезоне 2020/21 он возглавлял команду U14 А, с которой стал победителем чемпионата, в следующей кампании работал с U16 А, а с 2022 по 2025-й тренировал U19 А. С последней в сезоне 2022/23 выиграл юношескую Ла Лигу, Кубок Испании и Кубок чемпионов. В кампании 2024/25 он также победил в Ла Лиге и пробился в финальную четвёрку Кубка чемпионов.

Ранее резервную команду «Реала» покинул другой известный футболист.

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catal
catal ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 18:39
Интересная версия, жаль мы никогда не узнаем правда это или нет.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 14:59
Интересно Раулю поступили какие нибудь предложения ? Или просто обиделся на Переса , что не дал ему шанс и ушёл . Всё же к тому ишло , что Анчи уйдёт в конце сезона . Надо было расставаться с Карло в январе , ставить с приставкой временно Рауля и смотреть как себя покажет до конца сезона.
Гость
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