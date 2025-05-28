Арбелоа возглавил резервную команду «Реала»

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вчера, 14:54

Мадридский «Реал» объявил о назначении новым главным тренером «Кастильи» (второй команды клуба) с сезоне 2025/26.

Бывший защитник «сливочных», в составе которых он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА , Клубный чемпионат мира, а также дважды побеждал в Кубке Испании и Лиге чемпионов, начал тренерскую карьеру в 2020 году.

В сезоне 2020/21 он возглавлял команду U14 А, с которой стал победителем чемпионата, в следующей кампании работал с U16 А, а с 2022 по 2025-й тренировал U19 А. С последней в сезоне 2022/23 выиграл юношескую Ла Лигу, Кубок Испании и Кубок чемпионов. В кампании 2024/25 он также победил в Ла Лиге и пробился в финальную четвёрку Кубка чемпионов.

Ранее резервную команду «Реала» покинул другой известный футболист.