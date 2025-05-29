В Серии А яркая тренерская карусель. «Милан», «Интер» и «Ювентус» охотятся за наставниками

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вчера, 18:20

Чемпионы Италии поменяют клубы.

«Наполи» уговаривает Конте

Владелец клуба Де Лаурентис пытается убедить чемпиона Италии Конте остаться в Неаполе. Обещает интересные летние трансферы в надежде на классный сезон в Лиге чемпионов. Но на праздновании завоевания Скудетто владелец «Наполи» бросал фразы, в которых можно было разглядеть тень прощания с Антонио. Для Конте нормально не задерживаться в клубах надолго, если это не родной его сердцу «Ювентус». За последние пять лет итальянский чемпион работал в трёх разных командах, а теперь с первой попытки выиграл с шотландцем МакТоминэем Серию А с «Наполи». Появился повод задуматься о будущем, ведь Конте зовут в «Ювентус», хотя из Неаполя никто не гонит. Вопрос вкуса и прочтения ситуации в Серии А. Можно ли сделать нынешний «Ювентус» чемпионским всего за год?

«Милан» вернёт Аллегри

«Россонери» хотят назначить главным тренером старого знакомого Аллегри, ведь в клубе сделали ряд грубых неудачных ставок в прошлом сезоне. «Милан» остался без еврокубков, а это удар по финансам. Португалец Консейсау обыграл в финале Суперкубка Италии «Интер», но уступил «Болонье» в решающем матче Кубка Италии. Между этими решающими поединками хватало неоднозначных действий португальца, в том числе вылет из Лиги чемпионов от голландского «Фейеноорда». Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович не сработался с португальцами Фонсекой и Консейсау, а теперь вернулись к проверенному Аллегри. Массимилиано делал «Милан» чемпионом в 2011 году, но старый ловелас встретит другой состав. Летом клуб покинут не только Эрнандес, Рейндерс и Леау.

«Ювентус» ждёт легенду

Руководство клуба из Турина убеждает Антонио Конте, что ему лучше вернуться в город, где долго играл в футбол, а затем стал успешным тренером. Сейчас в Серии А ни у кого нет таких денег, как у «Милана» Берлускони в прошлом. Но клан миллиардеров Элканнов-Аньелли найдет средства на усиление молодого состава «Ювентуса», если Конте поверит в проект. У Тиаго Мотты не получилось ворваться в чемпионскую гонку с первой попытки, молодому Мистеру не дали времени и уволили. Игор Тудор изначально был временным вариантом, так что летом снова будет новый наставник. Конте может вернуться в Турин, ведь «Ювентус» вышел в Лигу чемпионов. Команда там интересная, однако нужно добавить к юношескому задору главных талантов немного порядка и чемпионской уверенности Антонио Конте.

«Рома» зовёт Гасперини

Ветеран Раньери лично убеждал Гасперини возглавить «Рому» после многолетней работы коллеги в Бергамо. Сам Клаудио уходит на пенсию, чтобы чаще проводить время с семьей, фанаты «Ромы» устроили ему красивые проводы на трибунах в последнем домашнем матче. Хотя «волки» не обошли «Ювентус» в таблице в борьбе за место в Лиге чемпионов, пятая строчка является неплохим результатом, учитывая стартовые позиции команды ветерана Раньери. Вот только у римского клуба, как у «Ювентуса», есть проблемы с руководством. Столичная команда была в европейских финалах с Жозе Моуриньо, но не стала вторым «Наполи» в Серии А. Постоянно чего-то не хватает, чтобы повторить путь «Ромы» Капелло, когда Тотти и Монтелла привезти в столицу чемпионские медали в начале 21 столетия.

«Интер» отпустит Индзаги

У миланцев не будет выбора, если цель Симоне – огромная зарплата в Саудовской Аравии. Сложно будет упрекать теперь экс-чемпиона Италии за отъезд в лигу шейхов. Индзаги не фанат изучения английского и других языков, поэтому двукратный финалист Лиги чемпионов не работает в АПЛ или Ла Лиге. Но в Саудовской Аравии хватит базового знания английского языка, там требования заметно ниже, хотя в соперниках будут клубы Бензема и Мане. Впрочем, Индзаги всегда может передумать и остаться дома. Но если Симоне выберет дикую зарплату в «Аль-Хиляле», то «Интеру» президента Маротты придется срочно искать грамотного наставника. Непросто завербовать в Милан человека, который не испортит прекрасный проект Индзаги. Разве что Симеоне уйдет из «Атлетико».

«Лацио» убеждает Сарри

Эмоциональные итальянцы часто меняют тренеров, поэтому Сарри успел поработать с «Наполи», «Ювентусом» и «Лацио», а теперь снова заговорили о возвращении Маурицио в римский клуб. Тренер Барони изначально был сомнительным выбором для «орлов», он не настолько перспективный и сильный, как был в тренерской юности Симоне Индзаги. «Лацио» не сыграл в финале Лиги Европы, а также не сумел завоевать путевку в еврокубки в следующем сезоне. Увольнение тренера не стало сюрпризом, как и разговоры о возвращении знакомого отдохнувшего Сарри. Маурицио знает «Лацио», но в 66 лет его не назвать тренеров свежих идей. И опять можно говорить о проблемах с менеджерами. Президент «Лацио» Клаудио Лотито часто не может четко сформулировать, чего хочет от команды и тренера.

У «Аталанты» новый этап

Гасперини не сумел устроить переполох в Серии А и Лиге чемпионов с приличным составом «Аталанты». Зато им повезло с результативностью форварда Ретеги, которого теперь зовут иностранцы. Гасперини был королем в Бергамо, но все дороги ведут в Рим, поэтому Джанпьеро может возглавить «волков». Тогда «Аталанта» окажется на опасном перекрестке. Как почти все итальянские мужчины, даже взрослые – мамины пончики, так почти все клубы Серии А – классические тренерские команды. «Аталанта» хорошо управлялась диктатором Гасперини, но их пути могут разбежаться этим летом. Тренерский потенциал привычно является козырем Серии А. А непоследовательность в работе всех менеджеров, кроме Беппе Маротты из «Интера» – причина, почему приходится так часто менять наставников.

В условиях деградации футбольной инфраструктуры и невысоких доходов итальянские клубы не могут быть такими успешными, как «Интер». Хотя в этом случае секрет успеха тоже в работе тренера Индзаги, ведь Ачерби, Мхитарян и Зоммер могли у другого Мистера вылететь из Лиги чемпионов намного раньше. Прекрасно, что тренерская школа дарит лучшим командам Италии выбор. И если менеджеры угадают с тренерами, то новый сезон Серии А получится ещё более ярким, чем ушедший. «Наполи» без давления еврокубков воспользовался подарками «Интера», но после такого количества тренерских перестановок сложно угадать, кто станет чемпионом Италии 2025. Прошлым летом многие ставили на «Интер» и просчитались.