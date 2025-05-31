Родриго останется в «Реале»

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вчера, 15:54

Футболист мадридского «Реала» не намерен уходить из команды.

По информации источника, бразильский футболист подтвердил желание остаться в испанском гранде, несмотря на интерес со стороны других клубов. В «Реале» знают потенциал Родриго, но отмечают падение его игрового уровня и хотят, чтобы он вернул лучшую форму. В «Королевском клубе» готовы дать 24-летнему нападающему проявить себя во время клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.