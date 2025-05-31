Вирц перейдёт в «Ливерпуль» из-за роли «десятки» в команде

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц выбрал «Ливерпуль» из-за роли в команде.
Как сообщает источник, решающим фактором в решении Вирца стало то, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот предложил ему гарантированное место в стартовом составе и позицию «десятки» на поле. В «Баварии», которая тоже интересовалась полузащитником, ему пришлось бы делить эту позицию с Джамалом Мусиалой. Разговор с тренером стал ключевым моментом.
В прошедшем сезоне Вирц забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче Бундеслиги.