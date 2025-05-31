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Вирц перейдёт в «Ливерпуль» из-за роли «десятки» в команде

вчера, 14:56

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц выбрал «Ливерпуль» из-за роли в команде.

Как сообщает источник, решающим фактором в решении Вирца стало то, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот предложил ему гарантированное место в стартовом составе и позицию «десятки» на поле. В «Баварии», которая тоже интересовалась полузащитником, ему пришлось бы делить эту позицию с Джамалом Мусиалой. Разговор с тренером стал ключевым моментом.

В прошедшем сезоне Вирц забил 10 голов и отдал 13 результативных передач в 31 матче Бундеслиги.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:47
Да и правильно сделал. Байер разобрали. А переходить в Баварию и по сути без конкуренции выигрывать чемпионат из года в год такое себе занятие…
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:15, ред.
Конкуренции значит испугался, и пошел наиболее легким путем. Хорошо, что в Реал не перешёл, там с таким подходом к делу, вообще растворился бы. Беллингем морально просто задавил бы немца. А там еще и Гюлер...
Гость
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