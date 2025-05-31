«Манчестер Сити» интересуется игроком «Аталанты» Эдерсоном

1748695498

вчера, 15:44

Полузащитник «Аталанты» может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, «Сити» предметно обсуждает с итальянцами возможный переход 25-летнего игрока. Стоимость трансфера может составить до 70 млн евро. Футболистом интересуются и некоторые другие клубы.

В прошедшем сезоне Эдерсон забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 49 матчах во всех турнирах.