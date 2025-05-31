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«Манчестер Сити» интересуется игроком «Аталанты» Эдерсоном

вчера, 15:44

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, «Сити» предметно обсуждает с итальянцами возможный переход 25-летнего игрока. Стоимость трансфера может составить до 70 млн евро. Футболистом интересуются и некоторые другие клубы.

В прошедшем сезоне Эдерсон забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 49 матчах во всех турнирах.

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stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:06
Доброго Здоровья Futurista!
На фарт могут рассчитывать только те игроки, кто играет с одного, максимум двух аккаунтов. "Система" же по которой играют "фермеры" практически беспроигрышная.
Гость
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