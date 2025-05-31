«Манчестер Сити» интересуется игроком «Аталанты» Эдерсоном

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон может перейти в «Манчестер Сити».
Как сообщает источник, «Сити» предметно обсуждает с итальянцами возможный переход 25-летнего игрока. Стоимость трансфера может составить до 70 млн евро. Футболистом интересуются и некоторые другие клубы.
В прошедшем сезоне Эдерсон забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 49 матчах во всех турнирах.
На фарт могут рассчитывать только те игроки, кто играет с одного, максимум двух аккаунтов. "Система" же по которой играют "фермеры" практически беспроигрышная.
На фарт могут рассчитывать только те игроки, кто играет с одного, максимум двух аккаунтов. "Система" же по которой играют "фермеры" практически беспроигрышная.