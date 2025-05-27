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РФС получил новый трофей Кубка России после инцидента на заводе со старым

вчера, 23:50
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.06.2025 в 18:00 Не начался

Российский футбольный союз сообщил о получении нового трофея Кубка России, который будет вручен победителю Суперфинала 1 июня.

Напомним, ранее стало известно, что оригинальный кубок был случайно повреждён на заводе незадолго до передачи в РФС.

Финальный матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 по московскому времени.

В РФС заверили, что новый трофей уже доставлен и будет торжественно вручен победителю:

РФС получил новый Кубок России. Победитель получит трофей.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:51
Медали пересчитайте на всякий случай)))
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