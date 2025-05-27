РФС получил новый трофей Кубка России после инцидента на заводе со старым

Российский футбольный союз сообщил о получении нового трофея Кубка России, который будет вручен победителю Суперфинала 1 июня.
Напомним, ранее стало известно, что оригинальный кубок был случайно повреждён на заводе незадолго до передачи в РФС.
Финальный матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 по московскому времени.
В РФС заверили, что новый трофей уже доставлен и будет торжественно вручен победителю:
РФС получил новый Кубок России. Победитель получит трофей.