РФС получил новый трофей Кубка России после инцидента на заводе со старым

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вчера, 23:50

Российский футбольный союз сообщил о получении нового трофея Кубка России, который будет вручен победителю Суперфинала 1 июня.

Напомним, ранее стало известно, что оригинальный кубок был случайно повреждён на заводе незадолго до передачи в РФС .

Финальный матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 по московскому времени.

В РФС заверили, что новый трофей уже доставлен и будет торжественно вручен победителю: