ФК «Химки» прекратит своё существование из-за банкротства

31 мая станет последним рабочим днём для всех сотрудников и футболистов «Химок», включая вторую команду.
Всех работников просят писать заявления об увольнении по собственному желанию. Полученные от РПЛ выплаты, судя по всему, останутся последними деньгами, которые видели в клубе.
Игроки покинут «Химки» бесплатно и без компенсаций. Причина — банкротство на фоне отказа в лицензировании.
В клубе признали: если бы лицензию выдали, долги бы гасились. Но теперь руководство считает это ненужным.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408271/himki 28.05.2025
Когда то в такие сказки вкладчики МММ верили, да и Анжи РФС так же надурили, теперь таким веры нет.
Правильно, что в лицензии отказали.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408271/himki 28.05.2025
Когда то в такие сказки вкладчики МММ верили, да и Анжи РФС так же надурили, теперь таким веры нет.
Правильно, что в лицензии отказали.
Многовато что-то команд прекращают свой футбольный путь. А где же развитие футбола? 🤔
Многовато что-то команд прекращают свой футбольный путь. А где же развитие футбола? 🤔
"Клуб начинает погашать долги по зарплате...", "скоро всё отдадим..."
Так ворюга туфанчик чревовещал - и не один раз! - "под запись" СМИ.
А игроки ему верили и ИГРАЛИ, а не дурака валяли.
Жаль игроков, жаль болельщиков (хоть их и относительно немного, но они же ЕСТЬ!).
Осинкин поверил прощелыге...
Жаль...
"Задиристая" была команда...
"Клуб начинает погашать долги по зарплате...", "скоро всё отдадим..."
Так ворюга туфанчик чревовещал - и не один раз! - "под запись" СМИ.
А игроки ему верили и ИГРАЛИ, а не дурака валяли.
Жаль игроков, жаль болельщиков (хоть их и относительно немного, но они же ЕСТЬ!).
Осинкин поверил прощелыге...
Жаль...
"Задиристая" была команда...