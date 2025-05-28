ФК «Химки» прекратит своё существование из-за банкротства

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вчера, 18:07

31 мая станет последним рабочим днём для всех сотрудников и футболистов «Химок», включая вторую команду.

Всех работников просят писать заявления об увольнении по собственному желанию. Полученные от РПЛ выплаты, судя по всему, останутся последними деньгами, которые видели в клубе.

Игроки покинут «Химки» бесплатно и без компенсаций. Причина — банкротство на фоне отказа в лицензировании.

В клубе признали: если бы лицензию выдали, долги бы гасились. Но теперь руководство считает это ненужным.