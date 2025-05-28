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ФК «Химки» прекратит своё существование из-за банкротства

вчера, 18:07

31 мая станет последним рабочим днём для всех сотрудников и футболистов «Химок», включая вторую команду.

Всех работников просят писать заявления об увольнении по собственному желанию. Полученные от РПЛ выплаты, судя по всему, останутся последними деньгами, которые видели в клубе.

Игроки покинут «Химки» бесплатно и без компенсаций. Причина — банкротство на фоне отказа в лицензировании.

В клубе признали: если бы лицензию выдали, долги бы гасились. Но теперь руководство считает это ненужным.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:12
Вот и хорошо. Надеюсь больше не возродят, таким клубам не место в РПЛ
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:26
Понятно как Сочи пролезут в РПЛ.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:03
садыгов лично виноват
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:08
Болельщики, город, спонсоры (если они есть), владелец (если ещё не смылся и не выпал в осадок) вздохнут с облегчением. Спала с плеч громадная финансовая нагрузка. Жаль тех, кто непосредственно работал в клубе, а их не счесть, теперь надо где - то искать работу, а это сейчас не так просто. Поверьте, первые три дня все погорюют, вспоминая, что был когда - то такой клуб с гордым названием "Химки", а затем эти воспоминания канут в Лету.
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
вчера в 20:54
Очень правильно, что не допустили. Обанкротились бы посреди сезона... Уже такое было, не помню с какой командой правда.
Gorasul
Gorasul
вчера в 20:29
Наконец то…
Vilar
Vilar
вчера в 20:26
Работникам писать заявления по собственному нельзя !!! Пусть увольняют по сокращению и выплачивают по 2 оклада, при банкротстве пойдут на выплаты и личная собственность т.н. руководителей.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:17
Садыгов людям оплати,это долг,под твои слова о погашении они играли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:49, ред.
В клубе признали: если бы лицензию выдали, долги бы гасились. Но теперь руководство считает это ненужным.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408271/himki 28.05.2025

Когда то в такие сказки вкладчики МММ верили, да и Анжи РФС так же надурили, теперь таким веры нет.
Правильно, что в лицензии отказали.
Сп62
Сп62
вчера в 19:10
РФС себя озадачил. Что теперь делать с вакантным местом? Розыграть в лоторею? Не представляю, как функционеры будут выкручиваться.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:58
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:53
    На их место и стадион зайдёт Торпедо. Нисколько не жаль такие команды...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 18:42
    Амкар, Тосно, ФК Москва, Кубань, Химки...
    Многовато что-то команд прекращают свой футбольный путь. А где же развитие футбола? 🤔
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 18:40
    Ну вот и всё. П... ец. Просто убили.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 18:34
    Вот в ЭТОМ, как я понимаю, весь Туфан Садыгов...
    "Клуб начинает погашать долги по зарплате...", "скоро всё отдадим..."
    Так ворюга туфанчик чревовещал - и не один раз! - "под запись" СМИ.
    А игроки ему верили и ИГРАЛИ, а не дурака валяли.
    Жаль игроков, жаль болельщиков (хоть их и относительно немного, но они же ЕСТЬ!).
    Осинкин поверил прощелыге...

    Жаль...
    "Задиристая" была команда...
    nubom
    nubom
    вчера в 18:27
    Пущенная из ФНЛ Торпеда попала в Химки...
    b9hv8nthft72
    b9hv8nthft72
    вчера в 18:23
    Совершенно не жаль, в РПЛ и так много московских клубов.
    5v5j665tb76z
    5v5j665tb76z
    вчера в 18:21
    Спартак прекратил Химкам платить зарплату и всё.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 18:15
    Тяжёлый случай... не каждый день клуб РПЛ банкротится...
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    вчера в 18:14
    А ведь ещё вчера говорили, что всё нормально, не переживайте, деньги нашли. В любом случае жаль
    Гость
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