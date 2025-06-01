Сегодня свой день рождения празднует «Пари НН»

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сегодня, 10:34

Сегодня свой десятый день рождения отмечает «Пари НН». В честь праздника клуб подарит детям, родившимся 1 июня в Нижнем Новгороде, и их семьям пожизненные абонементы на домашние матчи. В этот же день в торговом центре «Фантастика» пройдёт фотовыставка, посвящённая разным периодам истории нижегородского футбола.

Также болельщиков ждут сразу несколько медиа и digital-проектов. Поклонники «Пари НН» выберут символическую сборную среди игроков, выступавших за клуб в последние десять лет – голосование начиная со 2 июня будет проходить на странице клуба ВКонтакте.

В июне «Пари НН» порадует ещё несколькими выставками, которые пройдут в крупных торговых центрах города. Также клуб запустит благотворительный проект «10 добрых дел». В течение спортивного года «Пари НН» будет поддерживать социальные организации и людей, нуждающихся в помощи.

В течение сезона болельщиков ждут яркие мероприятия, события и памятные встречи. «Пари НН» выпустит документальный фильм о становлении клуба, а также презентует книгу, посвященную истории нижегородского футбола. Кульминационным событием станет гала-матч с участием ветеранов клуба, звёзд футбола, действующих игроков команды и известных личностей.

Напомним, вчера «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче (1:3).