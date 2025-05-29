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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сыграл свадьбу в Ташкенте

вчера, 16:34

21-летний узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов женился на родине.

Торжественный вечер прошёл 28 мая в одном из ресторанов Ташкента, а накануне его семья организовала традиционную церемонию «ош» с пловом — символ начала свадебного праздника.

На мероприятии присутствовали известные спортсмены, функционеры и звёзды Узбекистана. Игроки «Сити» не смогли приехать, но поздравили Хусанова по видео. Имя избранницы футболиста пока держится в секрете.

Сегодня утром защитник вылетел на сборы национальной команды, которая в июне проведёт матчи в ОАЭ.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ 8zzwbh6txrv3 (раскрыть)
вчера в 18:07
Почему же?
8zzwbh6txrv3
8zzwbh6txrv3
вчера в 17:49
Похоже он быстро схватит звёздную болезнь.
Гость
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