Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сыграл свадьбу в Ташкенте

21-летний узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов женился на родине.
Торжественный вечер прошёл 28 мая в одном из ресторанов Ташкента, а накануне его семья организовала традиционную церемонию «ош» с пловом — символ начала свадебного праздника.
На мероприятии присутствовали известные спортсмены, функционеры и звёзды Узбекистана. Игроки «Сити» не смогли приехать, но поздравили Хусанова по видео. Имя избранницы футболиста пока держится в секрете.
Сегодня утром защитник вылетел на сборы национальной команды, которая в июне проведёт матчи в ОАЭ.