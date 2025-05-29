Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сыграл свадьбу в Ташкенте

1748525688

вчера, 16:34

21-летний узбекский защитник «Манчестер Сити» женился на родине.

Торжественный вечер прошёл 28 мая в одном из ресторанов Ташкента, а накануне его семья организовала традиционную церемонию «ош» с пловом — символ начала свадебного праздника.

На мероприятии присутствовали известные спортсмены, функционеры и звёзды Узбекистана. Игроки «Сити» не смогли приехать, но поздравили Хусанова по видео. Имя избранницы футболиста пока держится в секрете.