Михаил Кержаков завершает карьеру

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вчера, 15:32

Председатель правления «Зенита» подтвердил, что вратарь клуба завершает карьеру.

Да, Михаил заканчивает и остаётся в системе клуба. Будет работать с вратарями.

Кержаков — воспитанник «Зенита». За свою профессиональную карьеру он сыграл 411 матчей, в которых пропустил 440 мячей и 135 игр провёл на ноль. В составе «Зенита» Кержаков стал шестикратным обладателем Суперкубка России, трёхкратным обладателем Кубка России и шестикратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» продлят контракт с ветераном команды.