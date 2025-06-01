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Михаил Кержаков завершает карьеру

вчера, 15:32

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что вратарь клуба Михаил Кержаков завершает карьеру.

Да, Михаил заканчивает и остаётся в системе клуба. Будет работать с вратарями.

Кержаков — воспитанник «Зенита». За свою профессиональную карьеру он сыграл 411 матчей, в которых пропустил 440 мячей и 135 игр провёл на ноль. В составе «Зенита» Кержаков стал шестикратным обладателем Суперкубка России, трёхкратным обладателем Кубка России и шестикратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» продлят контракт с ветераном команды.

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Все комментарии
ft52ren5nqyn
ft52ren5nqyn
вчера в 18:00
Всё что мог завоевал, пора и отдохнуть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:39
Да пора уже закончить роль полировщика скамейки запасных .
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