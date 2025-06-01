Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что вратарь клуба Михаил Кержаков завершает карьеру.
Да, Михаил заканчивает и остаётся в системе клуба. Будет работать с вратарями.
Кержаков — воспитанник «Зенита». За свою профессиональную карьеру он сыграл 411 матчей, в которых пропустил 440 мячей и 135 игр провёл на ноль. В составе «Зенита» Кержаков стал шестикратным обладателем Суперкубка России, трёхкратным обладателем Кубка России и шестикратным чемпионом России.
Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» продлят контракт с ветераном команды.