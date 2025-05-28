Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьСША. МЛС 2025

Победитель юношеского чемпионата мира 2005 года завершил карьеру

вчера, 09:41

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела объявил об уходе из профессионального футбола.

Он является одним из самых титулованных игроков в истории МЛС и абсолютным лидером клуба по количеству сыгранных матчей (152), минут (11 194), голов (78) и передач (59). В 2019 году форвард установил рекорд МЛС по количеству голов за один сезон (34). В 2022-м стал чемпионом лиги.

В составе сборной Мексики Вела дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2015). В 2005-м выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет).

На клубном уровне Вела выступал также за лондонский «Арсенал» и «Реал Сосьедад».

Подписывайся в ВК
Все новости
Салах рассказал, когда закончит карьеру
Вчера, 00:00
ОфициальноБрызгалов завершил карьеру и войдёт в тренерский штаб «Факела»
26 мая
Газинский сообщил, что может завершить карьеру
24 мая
ОфициальноКапитан «Аталанты» Толой уходит из команды
24 мая
Ушла легенда. Лука Модрич покидает «Реал»
23 маяСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии11
Ракитич опроверг информацию о завершении карьеры
20 мая
Все комментарии
6app2zjq7bja
6app2zjq7bja
вчера в 09:44
Рано закончился, запомнился по игре за Арсенал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 