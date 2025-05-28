Победитель юношеского чемпионата мира 2005 года завершил карьеру

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вчера, 09:41

Нападающий «Лос-Анджелеса» объявил об уходе из профессионального футбола.

Он является одним из самых титулованных игроков в истории МЛС и абсолютным лидером клуба по количеству сыгранных матчей (152), минут (11 194), голов (78) и передач (59). В 2019 году форвард установил рекорд МЛС по количеству голов за один сезон (34). В 2022-м стал чемпионом лиги.

В составе сборной Мексики Вела дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2015). В 2005-м выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет).

На клубном уровне Вела выступал также за лондонский «Арсенал» и «Реал Сосьедад».