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«Реал» при Хаби Алонсо будет играть по схеме «4-3-3»

сегодня, 08:30

«Реал» не будет играть при Хаби Алонсо по схеме с тремя защитниками, как сообщалось ранее.

Специалист принял решение, что мадридский клуб будет играть по классической схеме «4-3-3».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:23
Если я не ошибаюсь,последнее время 4-3-3 была базовой схемой Реала, а дальше трасформировалась, т.к Карва и Менди постоянно поддерживали атаку. И вот судя по трансферам Хёйсена и ТАА, плюс слухи саязывают Реал с Каррересом, который так же отлично поддерживает атаку на левом фланге, эта схема останется основной, хотя сам Алонсо любит играть в 3 центральных защитника, но увы, в Мадриде сейчас нет столько здоровых центральных защитников...
протон
протон
сегодня в 11:13
Кто-то один может быть освобожден от оборонительных функций, но не вся троица.

- Вини, тебе придется отрабатывать в защите.
- Ну ок, мистер, раз надо, так надо.
- Килиан, тебе придется отрабатывать в защите.
- А можно не надо?
- Ок, вычеркиваю.

Винисиус: а че, так можно было?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:22
Галактикос много. А работяг мало. Тчуамени Вальверде Камавинга и все
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:47, ред.
Посмотрим, как будет играть Реал. Недовольных надо в ссылку отправлять))) не в Сибирь, в пустыню Аравии
kyrd45y84gyf
kyrd45y84gyf
сегодня в 09:21
Нападающих много, надо же их как-то использовать.
112910415
112910415
сегодня в 09:11
это ж дело тонкое, эластичное ...
galem72
galem72
сегодня в 08:46
Ещё ни одной тренировки не прошло, а marca уже знает, по какой схеме будут бегать футболисты. ))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:45
Новость верна только частично. В испанских СМИ пишут, что Алонсо предполагает, что схема 4-3-3 может стать стартовой, так как в данный момент из-за травм Алабы, Милитао и Рюдигера, команда не имеет возможности играть в 3 ЦЗ. Но команда не будет играть только по этой расстановке, и по ходу сезона наставник Реала будет пробовать разные варианты схем.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:33
Посмотрим что из этого получится с таким набором игроков.
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