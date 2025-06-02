«Реал» при Хаби Алонсо будет играть по схеме «4-3-3»

«Реал» не будет играть при Хаби Алонсо по схеме с тремя защитниками, как сообщалось ранее.
Специалист принял решение, что мадридский клуб будет играть по классической схеме «4-3-3».
«Реал» не будет играть при Хаби Алонсо по схеме с тремя защитниками, как сообщалось ранее.
Специалист принял решение, что мадридский клуб будет играть по классической схеме «4-3-3».
- Вини, тебе придется отрабатывать в защите.
- Ну ок, мистер, раз надо, так надо.
- Килиан, тебе придется отрабатывать в защите.
- А можно не надо?
- Ок, вычеркиваю.
Винисиус: а че, так можно было?!
- Вини, тебе придется отрабатывать в защите.
- Ну ок, мистер, раз надо, так надо.
- Килиан, тебе придется отрабатывать в защите.
- А можно не надо?
- Ок, вычеркиваю.
Винисиус: а че, так можно было?!