В мадридском «Реале» уже есть сомнения по поводу назначения Хаби Алонсо

1748381099

сегодня, 00:24

В мадридском «Реале» появляются первые сомнения по поводу назначения на пост главного тренера.

Часть игроков выражает опасения относительно его тактических идей, в частности — схемы 3-4-3, трансформируемой в 3-4-2-1.

Футболисты сомневаются, подходит ли нынешний состав под стиль игры, который хочет внедрить испанец, особенно в линии обороны.

Дополнительное недовольство вызвало то, как клуб поступил с и — неожиданное изменение планов по продлению контракта хорвата стало неприятным сюрпризом для многих.