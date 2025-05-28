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В мадридском «Реале» уже есть сомнения по поводу назначения Хаби Алонсо

сегодня, 00:24

В мадридском «Реале» появляются первые сомнения по поводу назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Часть игроков выражает опасения относительно его тактических идей, в частности — схемы 3-4-3, трансформируемой в 3-4-2-1.

Футболисты сомневаются, подходит ли нынешний состав под стиль игры, который хочет внедрить испанец, особенно в линии обороны.

Дополнительное недовольство вызвало то, как клуб поступил с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом — неожиданное изменение планов по продлению контракта хорвата стало неприятным сюрпризом для многих.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:28
если звёздные вздумают бунтовать ... плохо будет всем !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:53
В пердив видимо уже собрались...
catal
catal
сегодня в 02:53
Схема 3-4-2-1 уже успела устареть. А вообще что дают эти сомнения? Поражения неизбежны, вопрос только в их количестве.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:14
Часть игроков зачистить, остальны сразу перестанут сомневаться
ABir
ABir
сегодня в 01:10
Не успели назначить, а уже сомневаются
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
сегодня в 00:30
При таких схемах нужно бегать.. Но Мадрид не знает что это такое.. 🤭
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Бунтуют те, кто не хочет работать, а таких, в Реале -немало.)))
протон
протон
сегодня в 00:27
Кто же там воду мутит? Мне кажется, что это Мистер Ти и Донателло.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:26
Негры уже бунтуют?))) скоро угомонятся
Гость
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