В мадридском «Реале» уже есть сомнения по поводу назначения Хаби Алонсо

В мадридском «Реале» появляются первые сомнения по поводу назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.
Часть игроков выражает опасения относительно его тактических идей, в частности — схемы 3-4-3, трансформируемой в 3-4-2-1.
Футболисты сомневаются, подходит ли нынешний состав под стиль игры, который хочет внедрить испанец, особенно в линии обороны.
Дополнительное недовольство вызвало то, как клуб поступил с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом — неожиданное изменение планов по продлению контракта хорвата стало неприятным сюрпризом для многих.