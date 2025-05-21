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Семак рассказал о проблемах в центре поля после ухода Клаудиньо

вчера, 16:53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о текущих проблемах своей команды.

Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже? Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы, касаемо того, кто будет играть в центральной зоне. Естественно, чем ниже качество игроков, которые играют в центре, тогда и уровень игры немножко меняется. Результаты остаются на обычном уровне.

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Все комментарии
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 17:09
Скоро Зенит превратится в СКА и цирк не нужен будет. Зачем покупать латиносов тогда и играть в футбол Уфы. С таким подходом скоро за Зенит вообще единицы будут болеть.
kmpsp9s9gg4u
kmpsp9s9gg4u
вчера в 16:54
Главная проблема рассуждает о других проблемах с умным видом
Гость
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