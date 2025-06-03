Брейдо: «Переговоры с Гайичем продолжаются, несмотря на слухи об уходе»

ЦСКА продолжает переговоры с защитником Миланом Гайичем о продлении контракта. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
С Миланом, как и Саулем Гуарирапой, клуб ведёт переговоры. Появившаяся информация неверна. Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны.
Ранее некоторые источники сообщали, что Гайич не договорился с ЦСКА о продлении истекающего соглашения и покинет клуб. Сам игрок при этом заявлял о своём желании остаться.
Мой юный друг, так ты еще начинающий поклонник ЦСКА. Я симпатизирую этому клубу еще с тех времен когда он назывался ЦДКА, потом ЦСКМО и только потом ЦСКА. Когда капитаном команды был Шестернев, а в воротах играл Борис Разинский. И с тех пор знаю про клуб все , или почти все. Но не будем в историю уходить, здесь у тебя точно нет шансов. Теперь по поводу Келвена. У него были перепады формы в этом сезоне. Одно время он плотно усадил Гайича на лавку. Потом после нелепой желтой карточки его Николич посадил на лавку и Милан стал играть в основе. Так что они временами опережают друг друга. И Келвен непременно должен остаться в ЦСКА. А с учетом разницы в возрасте почти или около 30 лет(не менее), я даже игнорирую обращение ко мне на ты. Это не страшно. Как говорят в бане, больнице и на футбольном сайте все равны. Будь здоров!
Мой юный друг, так ты еще начинающий поклонник ЦСКА. Я симпатизирую этому клубу еще с тех времен когда он назывался ЦДКА, потом ЦСКМО и только потом ЦСКА. Когда капитаном команды был Шестернев, а в воротах играл Борис Разинский. И с тех пор знаю про клуб все , или почти все. Но не будем в историю уходить, здесь у тебя точно нет шансов. Теперь по поводу Келвена. У него были перепады формы в этом сезоне. Одно время он плотно усадил Гайича на лавку. Потом после нелепой желтой карточки его Николич посадил на лавку и Милан стал играть в основе. Так что они временами опережают друг друга. И Келвен непременно должен остаться в ЦСКА. А с учетом разницы в возрасте почти или около 30 лет(не менее), я даже игнорирую обращение ко мне на ты. Это не страшно. Как говорят в бане, больнице и на футбольном сайте все равны. Будь здоров!