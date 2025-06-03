Брейдо: «Переговоры с Гайичем продолжаются, несмотря на слухи об уходе»

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сегодня, 19:43

ЦСКА продолжает переговоры с защитником о продлении контракта. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба .

С Миланом, как и Саулем Гуарирапой, клуб ведёт переговоры. Появившаяся информация неверна. Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны.