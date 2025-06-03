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Брейдо: «Переговоры с Гайичем продолжаются, несмотря на слухи об уходе»

сегодня, 19:43

ЦСКА продолжает переговоры с защитником Миланом Гайичем о продлении контракта. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

С Миланом, как и Саулем Гуарирапой, клуб ведёт переговоры. Появившаяся информация неверна. Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны.

Ранее некоторые источники сообщали, что Гайич не договорился с ЦСКА о продлении истекающего соглашения и покинет клуб. Сам игрок при этом заявлял о своём желании остаться.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 22:47
Сауль сейчас лучший нападающий в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:23
    Датак
    Датак
    сегодня в 21:48
    какой к черту гайич?!избавляться от полена!ладно хоть зделлара сбагрили.
    Roman Kukhtenkov
    Roman Kukhtenkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:28
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 20:15
      Я думаю что всё будет хорошо.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
      сегодня в 19:51
      Извини , уважаемый, но ты не в теме
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 19:50
        Roman Kukhtenkov
        Roman Kukhtenkov
        сегодня в 19:47
        Тут с кем то прощаться надо , либо Келлвен, либо Гайич. У Келлвена практики 0
        Гость
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