Сенников: «Джикия точно поможет „Локомотиву“»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, как относится к слухам о возможном переходе защитника «Химок» Георгия Джикии в состав «железнодорожников».
Джикия — человек опытный, в любом случае может помочь «Локомотиву». В обороне у команды проблемы: больше 40 пропущенных мячей за сезон — это очень много. Вроде «Локомотив» ещё в прошлом сезоне хотел взять Джикию. Не знаю, что не получилось. Но в итоге Георгий очень помог «Химкам». Если Джикия будет играть на своём уровне, точно поможет команде. Чтобы хотя бы поменьше пропускали. Наверняка он уже не такой быстрый, но есть навыки позиционной обороны и опыт.
Ранее появлялась информация, что Георгий Джикия скоро присоединится к «Локомотиву». Контракт 31-летнего защитника с «Химками» истекает в конце июня.