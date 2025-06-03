Сенников: «Джикия точно поможет „Локомотиву“»

Бывший футболист «Локомотива» рассказал, как относится к слухам о возможном переходе защитника «Химок» в состав «железнодорожников».

Джикия — человек опытный, в любом случае может помочь «Локомотиву». В обороне у команды проблемы: больше 40 пропущенных мячей за сезон — это очень много. Вроде «Локомотив» ещё в прошлом сезоне хотел взять Джикию. Не знаю, что не получилось. Но в итоге Георгий очень помог «Химкам». Если Джикия будет играть на своём уровне, точно поможет команде. Чтобы хотя бы поменьше пропускали. Наверняка он уже не такой быстрый, но есть навыки позиционной обороны и опыт.