«Палмейрас» нацелился на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко

Бразильский клуб «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.
Столичный клуб оценивает 26-летнего аргентинца в 20 миллионов евро.
Однако в «Палмейрасе» считают эту сумму завышенной, поскольку клуб уже потратил более 75 миллионов евро в прошлое трансферное окно.
Ожидается, что стороны продолжат переговоры, чтобы прийти к компромиссу.
Странное обоснование клуба. Или на кого рассчитано?
Цена игрока, как мну представляет, зависит не от того сколько денег потратил покупатель (клуб в нашем случае), в прошлое трансферное окно, а от разумения своего дела футболистом, на момент продажи и в целом по карьере...
20 млн. и "ни центом меньше".
В крайнем случае 19 и Станковича в придачу))
Странное обоснование клуба. Или на кого рассчитано?
Цена игрока, как мну представляет, зависит не от того сколько денег потратил покупатель (клуб в нашем случае), в прошлое трансферное окно, а от разумения своего дела футболистом, на момент продажи и в целом по карьере...
20 млн. и "ни центом меньше".
В крайнем случае 19 и Станковича в придачу))