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«Палмейрас» нацелился на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко

сегодня, 10:54

Бразильский клуб «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

Столичный клуб оценивает 26-летнего аргентинца в 20 миллионов евро.

Однако в «Палмейрасе» считают эту сумму завышенной, поскольку клуб уже потратил более 75 миллионов евро в прошлое трансферное окно.

Ожидается, что стороны продолжат переговоры, чтобы прийти к компромиссу.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:12
"Однако, в «Палмейрасе» считают эту сумму завышенной, поскольку клуб уже потратил более 75 миллионов евро в прошлое трансферное окно."

Странное обоснование клуба. Или на кого рассчитано?
Цена игрока, как мну представляет, зависит не от того сколько денег потратил покупатель (клуб в нашем случае), в прошлое трансферное окно, а от разумения своего дела футболистом, на момент продажи и в целом по карьере...
20 млн. и "ни центом меньше".
В крайнем случае 19 и Станковича в придачу))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:07
В итоге сойдутся на пятнашке...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:02
Деньги на бочку и по рукам... а если денег нет то и разговаривать не о чем...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:00
То с комличенко трижды Станкович хочет по телефону поговорить ( где Станкевич и где комличенко)...)))...то эта чушь ...)
Гость
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