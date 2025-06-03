«Палмейрас» нацелился на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко

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сегодня, 10:54

Бразильский клуб «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» .

Столичный клуб оценивает 26-летнего аргентинца в 20 миллионов евро.

Однако в «Палмейрасе» считают эту сумму завышенной, поскольку клуб уже потратил более 75 миллионов евро в прошлое трансферное окно.

Ожидается, что стороны продолжат переговоры, чтобы прийти к компромиссу.