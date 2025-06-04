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В «Пари НН» приняли решение по Ганчаренко

сегодня, 13:25

В «Пари НН» приняли решение уволить главного тренера команды Виктора Ганчаренко. На данный момент клуб рассматривает две кандидатуры на вакантную должность — Игорь Осинькин и Марцел Личка.

Напомним, Ганчаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 года. Под руководством белорусского специалиста нижегородцы провели 22 игры (6 побед, 4 ничьих и 12 поражений). По итогам прошедшего чемпионата «Пари НН» покинул РПЛ, но, вероятно всего, останется по решению клубов.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:58
Тренеры в РПЛ частенько напоминают козлов отпущения если честно. Но это безграмотный менеджмент всё, делать что не знают, злятся и зло срывают на тренерах, так повелось и все повелись
протон
протон
сегодня в 14:44
сейчас в Урал пойдёт , с ним выйдет в Премьер Лигу и опять уволят)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:24
Эх, Витя, Витя...
Обмишурился, понимаешь, в нашем РПЛ по полной.
Нигде, кроме Уфы, ТОЙ УФЫ, не оставил после себя приятных воспоминаний, как главный тренер...
Слишком МЯГКИЙ, как писали после отставки в Кубани?
Может быть, может быть...
А, может, оттого, что "мягкий", на "собеседованиях" с хозяевами клубов и производил на них приятное впечатление?
В прочем, не мне судить.
Бабла-то за время "скитаний" по России наскирдовал достаточно - пора и в Республику Беларусь возвращаться.
Потренировать ТАМ кого-нибудь...
Для души... )
RomarioBrazil
RomarioBrazil
сегодня в 14:07
2 сезона-два успешных выхода в первую лигу
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:02
Гончаренко пора домой
lukarelli
lukarelli
сегодня в 14:01
Ахах,а с Гвардиолой они бы первое место заняли,с Генерального надо начинать
112910415
112910415
сегодня в 13:48
пора ему, пора отдохнуть от футбола !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:41, ред.
Не жалко абсолютно.Двум командам на ровном месте вырыл яму и сам туда попал.Учи на досуге русские пословицы,они не на пустом месте появились,а из жизни.
7ze62ksjautn
7ze62ksjautn
сегодня в 13:39
Очередной пинок под зад бездарный бульбаш получил абсолютно заслуженно
матос
матос
сегодня в 13:27
И отправится сябр на родину , картоху растить на даче и шашлыки жарить))) В России за годы на безбедную жизнь заработал.
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