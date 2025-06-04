В «Пари НН» приняли решение по Ганчаренко

В «Пари НН» приняли решение уволить главного тренера команды Виктора Ганчаренко. На данный момент клуб рассматривает две кандидатуры на вакантную должность — Игорь Осинькин и Марцел Личка.
Напомним, Ганчаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 года. Под руководством белорусского специалиста нижегородцы провели 22 игры (6 побед, 4 ничьих и 12 поражений). По итогам прошедшего чемпионата «Пари НН» покинул РПЛ, но, вероятно всего, останется по решению клубов.
Обмишурился, понимаешь, в нашем РПЛ по полной.
Нигде, кроме Уфы, ТОЙ УФЫ, не оставил после себя приятных воспоминаний, как главный тренер...
Слишком МЯГКИЙ, как писали после отставки в Кубани?
Может быть, может быть...
А, может, оттого, что "мягкий", на "собеседованиях" с хозяевами клубов и производил на них приятное впечатление?
В прочем, не мне судить.
Бабла-то за время "скитаний" по России наскирдовал достаточно - пора и в Республику Беларусь возвращаться.
Потренировать ТАМ кого-нибудь...
Для души... )
Обмишурился, понимаешь, в нашем РПЛ по полной.
Нигде, кроме Уфы, ТОЙ УФЫ, не оставил после себя приятных воспоминаний, как главный тренер...
Слишком МЯГКИЙ, как писали после отставки в Кубани?
Может быть, может быть...
А, может, оттого, что "мягкий", на "собеседованиях" с хозяевами клубов и производил на них приятное впечатление?
В прочем, не мне судить.
Бабла-то за время "скитаний" по России наскирдовал достаточно - пора и в Республику Беларусь возвращаться.
Потренировать ТАМ кого-нибудь...
Для души... )