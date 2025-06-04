Генеральный директор «Факела» может стать руководителем «Торпедо»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассматривается как кандидат на аналогичную должность в «Торпедо». Асхабадзе руководит клубом из Воронежа с июля 2019 года.
Напомним, по итогам прошедшего сезона «Факел» покинул РПЛ, а «Торпедо» вернулось в высший дивизион российского футбола.
нигде от него толку не было ...
нигде от него толку не было ...
Пи Си если чё могу другим аком сыграть))) основным так сказать))
Пи Си если чё могу другим аком сыграть))) основным так сказать))
Разговор был, что они играют не ради призов и випов, а так получается завёл несколько акков для основы, а один для группы без призов и потом типа можно говорить, что вот мол смотрите я играю не ради призов.
А такой группе должны играть только основные аккаунты и клоны в конкурсе с призами не должны учавствовать.
А иначе всё это будет фикцией!!!
Разговор был, что они играют не ради призов и випов, а так получается завёл несколько акков для основы, а один для группы без призов и потом типа можно говорить, что вот мол смотрите я играю не ради призов.
А такой группе должны играть только основные аккаунты и клоны в конкурсе с призами не должны учавствовать.
А иначе всё это будет фикцией!!!