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Генеральный директор «Факела» может стать руководителем «Торпедо»

сегодня, 13:04

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассматривается как кандидат на аналогичную должность в «Торпедо». Асхабадзе руководит клубом из Воронежа с июля 2019 года.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Факел» покинул РПЛ, а «Торпедо» вернулось в высший дивизион российского футбола.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 14:14
Пусть идёт в Пари НН, он в паре с Ганчаренко, кого хочешь переведут в фнл, даже Зенит!
112910415
112910415
сегодня в 13:56
непотопляемый Роман Асхабадзе !
нигде от него толку не было ...
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:37, ред.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:26
    А вот интересно, если не дай Бог, Торпедо вылетит в следующим сезоне из РПЛ , а Факел дай Бог войдёт - обратный переход Асхабадзе состоится? )
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 13:12
    Не так не пойдёт.
    Разговор был, что они играют не ради призов и випов, а так получается завёл несколько акков для основы, а один для группы без призов и потом типа можно говорить, что вот мол смотрите я играю не ради призов.
    А такой группе должны играть только основные аккаунты и клоны в конкурсе с призами не должны учавствовать.
    А иначе всё это будет фикцией!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:12, ред.
    Его команда вылетела, а его самого хотят назначить на должность ген.дира уже в другой команде. Где же логика? Сразу видно, и не только по этому возможному назначению, что никто в руководстве, некогда замечательного клуба не особо заинтересован в длительном пребывании команды в вышке, а жаль. А где знаменитые ветераны Торпедо, почему никогда не высказывается?
    Гость
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