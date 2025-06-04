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Отстранённый от работы судья Кут работает курьером

сегодня, 14:28

Отстранённый от работы английский арбитр Дэвид Кут занимается доставкой посылок.

В феврале Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал судью до 30 июня 2026 года за нарушение «основных правил достойного поведения» и создание «дурной славы футболу и УЕФА в частности».

В ноябре рефери отстранили от работы на матчах чемпионата Англии после появления в соцсетях видео с оскорблениями «Ливерпуля» и главного тренера Юргена Клоппа. Позже издание The Sun сообщило, что судья во время Евро-2024 нюхал белый порошок, опубликовав видео.

Арбитр работает в курьерской фирме недалеко от своего дома в Ньюарке (Ноттингемшир). Как отмечает Кут, таким образом он пытается зарабатывать на жизнь честным трудом:

Я пытаюсь двигаться вперёд и вернуть себе чувство ответственности и цели. Работа позволяет мне быть занятым, это не новая долгосрочная карьера.

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Кут Дэвид
Перевод с thesun.co.uk
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m6yb2cv57cjg
m6yb2cv57cjg
сегодня в 14:30
Курьеры тоже совсем неплохо зарабатывают, жить можно.
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