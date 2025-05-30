Дибала сыграл в шахматы, Беллингем отдохнул на Ибице. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 10:00

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа полетал на вертолете — отдыхает в Монако.

Себальос и Карвахаль взобрались на гору.

Зинедин Зидан прогулялся со своей женой.

Всех легенд узнали?

Девушка дня — спутница героя Неаполя Скотта МакТоминэя.

Семейное фото от Криштиану Роналду.

Стиляга дня. Форвард «Барселоны» Рафинья.

Ферран Торрес — любитель барбекю.

Рикарду Куарежма сначала позагорал, а потом сыграл в футбол и встретился с Карлосом Вальдеррамой.

Пауло Дибала сыграл в шахматы.

И победил!

Поль Погба повалялся в кровати со своими детьми.

Джуд Беллингем отправился на отдых в ночной клуб, которым владеет брат Гари Линекера.

На этом наш выпуск завершен, друзья! На этих выходных финалы Кубка России и Лиги чемпионов, не налегайте сильно на алкоголь! Берите пример с Эрлинга Холанда и Ивана Ракитича — они знают меру.