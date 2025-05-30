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Дибала сыграл в шахматы, Беллингем отдохнул на Ибице. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 10:00
Дибала, Рафинья и Беллингем
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Все комментарии
Chivas1
Chivas1
вчера в 10:57, ред.
Джуд крассава)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:28
1. Всех легенд узнали?
В остальных не уверен, но Деда Мороза на переднем плане сразу узнал. 🤣

2. По лицу Дибалы понятно, что эту игру он увидел в первый раз, поэтому и выиграл - новичкам везёт.

3. Судя по солнцу на небе и окружению, Беллингем не в ночном клубе был, а на вилле с про... кхм... со знакомыми. 🤭
Гость
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