Дибала сыграл в шахматы, Беллингем отдохнул на Ибице. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа полетал на вертолете — отдыхает в Монако.
Себальос и Карвахаль взобрались на гору.
Зинедин Зидан прогулялся со своей женой.
Всех легенд узнали?
Девушка дня — спутница героя Неаполя Скотта МакТоминэя.
Семейное фото от Криштиану Роналду.
Стиляга дня. Форвард «Барселоны» Рафинья.
Ферран Торрес — любитель барбекю.
Рикарду Куарежма сначала позагорал, а потом сыграл в футбол и встретился с Карлосом Вальдеррамой.
Пауло Дибала сыграл в шахматы.
И победил!
Поль Погба повалялся в кровати со своими детьми.
Джуд Беллингем отправился на отдых в ночной клуб, которым владеет брат Гари Линекера.
На этом наш выпуск завершен, друзья! На этих выходных финалы Кубка России и Лиги чемпионов, не налегайте сильно на алкоголь! Берите пример с Эрлинга Холанда и Ивана Ракитича — они знают меру.
В остальных не уверен, но Деда Мороза на переднем плане сразу узнал. 🤣
2. По лицу Дибалы понятно, что эту игру он увидел в первый раз, поэтому и выиграл - новичкам везёт.
3. Судя по солнцу на небе и окружению, Беллингем не в ночном клубе был, а на вилле с про... кхм... со знакомыми. 🤭
В остальных не уверен, но Деда Мороза на переднем плане сразу узнал. 🤣
2. По лицу Дибалы понятно, что эту игру он увидел в первый раз, поэтому и выиграл - новичкам везёт.
3. Судя по солнцу на небе и окружению, Беллингем не в ночном клубе был, а на вилле с про... кхм... со знакомыми. 🤭