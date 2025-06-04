Клуб РПЛ в долгу перед футбольной общественностью. «Пари НН» вылетел, но останется в элите

1749029804

вчера, 12:36

Некрасивая и глупая история.

Голосование вместо регламента – позор для чемпионата

«Краснодар» благодаря победе в РПЛ получит от лиги 1.25 миллиарда рублей, а второй в таблице «Зенит» заработал 1 миллиард. Смешные деньги, учитывая расходы на футбол, но 15 миллионов евро на дороге не валяются. Ведём к тому, что у РПЛ благодаря средствам от реализации прав на трансляции матчей есть деньги. Представители лиги ещё двадцать лет назад могли нанять лучших юристов в сфере футбольного права и вычитать регламенты высшей лиги. Там длинные и скучные документы, но есть мастера их составления.

Сделать правки могут юристы из любой серьёзной футбольной страны от Англии до Швейцарии. Можно нанять людей из ФИФА и УЕФА . Юристы берут много денег за свою работу, но за последние 20 лет через РПЛ прошли сотни миллионов евро, деньги не являются преградой. А вот кривой, косой и дырявый регламент всегда подставляет, поскольку зрители разочаровываются в РПЛ , когда случается очередной глупый скандал. Причём в случае с вылетом и решением оставить в высшей лиге «Пари НН» снова разговор о ключевой проблеме.

Не факт, что футбольным чиновникам РФС и РПЛ нужны работающие футбольные законы. Если красиво прописать все сценарии развития событий, то как влиять на клубы? «Пари НН» победил «Сочи» в гостевом матче, а затем подопечные Ганчаренко вдруг разучились играть в футбол. Уступили с нужным для соперника счётом, официально вылетели из РПЛ . «Ахмат» с боями прошёл «Урал», в их случае есть вопросы по судейству даже у главы РПЛ , а вот вторые стыковые матчи принесли победу «Сочи». Так почему «Пари НН» останется в элите?

Клубы проголосовали за команду Ганчаренко, при этом такой опции в законе нет. Поскольку давно было понятно, что «Химки» в финансовом плане склеили ласты, РПЛ стоило загодя сообщить, что эта команда не получит лицензию на выступления в высшей лиге. Клуб могут расформировать, если не найдут денег на работу в низших дивизионах, а известные футболисты готовятся к расторжению контрактов. То есть «Химки» должны были вылететь сразу, «Пари НН» остаться, «Ахмат» играть с «Сочи», а «Оренбург» встретить в двух матчах «Урал».

Такой расклад не понравился футбольным чиновникам. В матче «Ахмата» и «Сочи» сталкиваются две стихии. Обе команды очень хотели играть в РПЛ в следующем сезоне. В «Оренбург» вряд ли будут вкладывать большие деньги в ближайшее время, их ждёт распродажа ценных легионеров и парочки толковых местных игроков. Никто не хотел сделать по уму, поэтому затянули с вердиктом о лицензии для «Химок», а «Пари НН» получил возможность проиграть, вылететь по футбольным причинам и остаться, поскольку утонул его конкурент.

Клуб из Нижнего Новгорода имитировал игру в футбол

Танцы с бубнами навредили «Пари НН», а нормальный регламент мог спасти их репутацию. Голосование, на котором «Зенит» выступил против решения оставить «Пари НН» в элите, а представители «Сочи» воздержались по понятным причинам, не имеет юридической силы. Лучше бы в РПЛ не устраивали цирк, как правильно заметил Семшов. В «Зените» озвучили позицию и объяснили голос против: поскольку «Пари НН» проиграл в стыковых матчах, им не место в РПЛ . С другой стороны, нижегородцы могли спастись намного раньше.

В 12 матчах 2025 года «Пари НН» набрал всего 11 очков, как «Оренбург». Хуже выступил только «Факел», у них четыре пункта и ни одной победы. Опытный тренер Ганчаренко, который раньше играл в Лиге чемпионов, проиграл в семи поединках, как «Акрон» и «Оренбург». В борьбе за выживание важен календарь, но «Пари НН» грех жаловаться. Они сами виноваты, что проиграли «Химкам» и «Оренбургу» весной. Те два поражения исключили спокойный финиш сезона. Впрочем, всё могло сложиться для нижегородцев намного хуже.

Победы над «Ахматом» и «Крыльями Советов» не значат, что Ганчаренко и его подопечные играли здорово. Ничья против «Факела», когда герой предыдущего матча Боселли после четырёх голов самарцам заработал красную карточку в первом тайме, прекрасно вписывается в общую картину. «Пари НН» нарывался на огромные неприятности, а поражение по сумме двух матчей от «Сочи» отражает общее состояние команды. Вот только была огромная разница между первым и вторым стыковыми поединками. В клубе знали, что их не вышвырнут.

Оставили неприятное впечатление, хотя по составу «Пари НН» точно не худшая команда РПЛ последнего сезона. Кроме уругвайца Боселли, который собрал 10 голов и 3 ассиста в чемпионате, у клуба из Нижнего Новгорода есть голкипер Медведев, отдавший две голевые передачи, опытный центральный защитник Гоцук – его форма огорчала, но это опытный мастер с выдающимися физическими способностями. Понятно, что отсутствие опорника Майга мешало настроить полузащиту, а без привычных пасов Калинского не раскрылся форвард Грулёв.