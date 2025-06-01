Клубам РПЛ предложено самим решить, кого из вылетевших команд оставить

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сегодня, 10:58

РФС предложил, чтобы клубы РПЛ сами проголосовали за ту команду, которая останется в лиге. Речь идёт о «Пари НН» (уступил в стыковых матчах), «Оренбург» (15-е место) и «Факел» (16-е место). Общее собрание клубов РПЛ состоится 3-го июня.

Однако президент лиги Александр Алаев может отказаться выносить на общее голосование этот вопрос и тогда его решит Бюро Исполкома самостоятельно (скорее всего, в пользу «Пари НН», как и предполагалось).