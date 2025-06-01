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Клубам РПЛ предложено самим решить, кого из вылетевших команд оставить

сегодня, 10:58

РФС предложил, чтобы клубы РПЛ сами проголосовали за ту команду, которая останется в лиге. Речь идёт о «Пари НН» (уступил в стыковых матчах), «Оренбург» (15-е место) и «Факел» (16-е место). Общее собрание клубов РПЛ состоится 3-го июня.

Однако президент лиги Александр Алаев может отказаться выносить на общее голосование этот вопрос и тогда его решит Бюро Исполкома самостоятельно (скорее всего, в пользу «Пари НН», как и предполагалось).

Ранее «Химки» не прошли лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ.

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Все комментарии
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:00
Поддерживаю
Arny
Arny
сегодня в 13:59
    lotsman
    lotsman ответ AlanW 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:31
    Вообще то информациям от Карпа я никогда не верил. И по спортивному принципу было бы лучше всего провести матч между Пари НН и Уралом, как посоветовал За адекватность.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:26
    РФС надо "идти" дальше и создать рабочую комиссию по голосованию , которая рассмотрит вопрос и решит нужно голосование либо нет , если да то разработает регламент по голосованию - ну в общем всё как всегда, как они умеют и любят...)))
    AlanW 1
    AlanW 1 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 13:24
    Это изначально нужно было делать, а теперь да только тянуть спички.
    lotsman
    lotsman ответ AlanW 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:15
    Ахмат уже выиграл стыки. Пари НН вылетел в ФНЛ и имеет равные права с Факелом и Оренбургом на возвращение в РПЛ.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 13:05
    Не надо полагаться на жребий - расширим лигу до 18 команд и все поместятся, а то все-равно будут скандалы с подтасовкой...или тогда 15 команд и все лузеры гуляют, Зенит назначается чемпионом, а 14 для нашего погодного сезона самое то)))
    johncamp
    johncamp
    сегодня в 12:58
    Товарищи сами с собой запутались, не проще было сначала решить вопрос с лицензированием, а позже определять стыковые пары? Тогда НН остался бы в РПЛ, а Ахмат и Оренбург в стыки, и никаких договорняков и непоняток, правда в таком случае Ахмат с Сочи пересеклись бы, кое кому было бы неудобно, видно же, что вся эта муть кому-то выгодна. А главное ни одна собака за этот бардак не отвечает. А вы всё Зенит то, Зенит сё ))
    AlanW 1
    AlanW 1 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 12:41
    НН заменяет Химки, а Ахмат и Оренбург в стыки.
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 12:33
    Полный 56ИЗМ!! Впрочем, что можно ожидать от бездельников с умишком от макаки, которые попали в рфс и рпл по блату. Главное в каждом, что целых 2 (два) президента. Думаю, на hh набрали бы намного умней сотрудников и президентов!
    lotsman
    lotsman ответ AlanW 1 (раскрыть)
    сегодня в 12:23
    Химки выходит из РПЛ. И по каким спортивным принципам его заменять?
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 12:21
    Будут спички тянуть. А я бы проголосовал за Факел. Команда боевая.
    AlanW 1
    AlanW 1
    сегодня в 12:20
    Отличная идея, зачем нам спортивный принцип/регламент/правила - давайте тогда и чемпиона на следующий сезон тоже голосованием определять.
    А может тогда к голосование болельщиков подтянем? А лучше сразу тех кто вообще футболом не интересуется?
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:19
    Разброд и шатания, однако!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 12:09
    Хотел что-то написать по данному вопросу, но глянув на источник информации, резко передумал. Оно -то конечно можно как в старом анекдоте про Петьку, который играл где-то в Англии в карты и джентльмену верили на слово. Я уж лучше дождусь официальной информации. А так намедни писал, я бы провел стык между "Пари НН" и "Уралом" и пусть победитель и играл бы в РПЛ. Плюс-минус хоть как-то спортивный принцип был бы соблюден. Но видать все уже на отпускных чемоданах, золотые пески Сейшельских и Мальдивских островов ждут. Как-то так на мой взгляд.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 12:05
    Факел.
    можно переходный матч организовать между Факелом и Оренбургом))
    думаю, оренбуржцы выиграют, ибо полкоманды Факела нет.
    ушли почти все лучшие игроки.
    nubom
    nubom ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 12:00
    Для соблюдения спортивного принципа: чей тренер выше прыгнет, та команда и останется...
    Антон 376
    Антон 376
    сегодня в 11:58
    Бред канечно, но если так, то я за факел, в городе любят футбол и запооняемость хорошая
    leo2011-12
    leo2011-12
    сегодня в 11:53
    Эффективные управленцы Ухахахаха!))))
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 11:47, ред.
    По хорошему бы мини турнир провести между командами 2-х лиг, как минимум дополнительный матч для лаки лузеров на нейтральном поле Урала и Нижнего решает вопрос по спортивном принципу
    TheBoLt
    TheBoLt
    сегодня в 11:47
    А давайте сделаем дополнительный стыковой матч между Уралом и Пари НН за право занять место Химок
    4RT
    4RT
    сегодня в 11:30
    А в следующем сезоне так же чемпионство раскатают
    75wpvzhhjpt9
    75wpvzhhjpt9 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 11:20
    А может поступить проще ...? Например организовать для РФС плацкарт на поезд до Магадана ?
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:16
    А на 4 июня намечено голосованием избрать нового чемпиона России...
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 11:15
    А как же спортивный принцип? Зачем мы обсуждаем подобную ерунду. В регламенте должны быть прописаны все варианты. Если решение зависит от конкретного чиновника, это коррупция. Кстати объективность решения о выдаче клубам лицензий вызывает сомнение. Лично я считаю, что РФС банально торгует лицензиями. Может пора уже сократить число команд в РПЛ и ФНЛ?
    nwp36zayncxm
    nwp36zayncxm
    сегодня в 11:09, ред.
    Ясно кому. Кто больше откатит Сажке Дюкову.
    А так всё ясно и понятно: у Воронежа бабла - кот наплакал, ибо нет промышленности как в Нижнем и Оренбурге. Пожалуй поставлю на Нижний: там одна промзона Кстово чего только стоит. Хотя и газоперерабатывающий в Оренбурге может нехило так раскошелиться...
    Короче, посмотрим.
    Гость
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