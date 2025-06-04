Вингер «Крыльев Советов» Олейников успешно прооперирован в Германии

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников успешно прооперирован в Германии. Об этом сообщила пресс-служба самарцев.
Нашему полузащитнику был поставлен диагноз разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава. Он успешно перенёс операцию в Германии. В ближайшее время вернётся в Россию, где начнёт процесс восстановления.
Напомним, Олейников перешёл в «Крылья Советов» из «Ахмата» в августе 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний фланговый атакующий полузащитник сыграл 30 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» погасили долги на миллиард рублей.
В отличии от тех кто заявляет, что аккаунт один, а потом выясняется, что есть ещё.
Три акка это много? Я клоновод или даже страшно сказать у меня "фермерское хозяйство?".
Что же вы молчите о себе и своих друзьях, у которых акков больше чем у меня?
В отличии от тех кто заявляет, что аккаунт один, а потом выясняется, что есть ещё.
Три акка это много? Я клоновод или даже страшно сказать у меня "фермерское хозяйство?".
Что же вы молчите о себе и своих друзьях, у которых акков больше чем у меня?
У меня три акка ( Байкал-38, Байкала-38. и Звезда по имени Солнце), тайну из этого не делаю, наоборот открыто лб этом гоаорю.
На сайте давно, играю ради интереса, призы и вип рассматриваю как приятный бонус за победу. От призов никогда не отказывался, не вижу в этом смысла.
Обманом благородного из себя не строю.
У меня три акка ( Байкал-38, Байкала-38. и Звезда по имени Солнце), тайну из этого не делаю, наоборот открыто лб этом гоаорю.
На сайте давно, играю ради интереса, призы и вип рассматриваю как приятный бонус за победу. От призов никогда не отказывался, не вижу в этом смысла.
Обманом благородного из себя не строю.