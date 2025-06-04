Вингер «Крыльев Советов» Олейников успешно прооперирован в Германии

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сегодня, 15:12

Полузащитник «Крыльев Советов» успешно прооперирован в Германии. Об этом сообщила пресс-служба самарцев.

Нашему полузащитнику был поставлен диагноз разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава. Он успешно перенёс операцию в Германии. В ближайшее время вернётся в Россию, где начнёт процесс восстановления.

Напомним, Олейников перешёл в «Крылья Советов» из «Ахмата» в августе 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний фланговый атакующий полузащитник сыграл 30 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» погасили долги на миллиард рублей.

