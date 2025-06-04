ФИФА снизила цены на билеты на матч открытия КЧМ-2025

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04 июня 2025, 22:50

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля. Матч открытия турнира пройдёт между «Интер Майами» и «Аль-Ахли».

По информации источника, на трибунах по-прежнему остаются десятки тысяч непроданных мест.

Стадион вмещает 65 326 зрителей. ФИФА рассчитывала на высокую посещаемость благодаря участию «Интер Майами», поскольку Лионель Месси, выступающий за этот клуб, считается лицом футбола в США .

На платформах, через которые ФИФА продаёт билеты на турнир, цена на матч открытия снизилась до 55 долларов. В мае билеты стоили вдвое дороже, а в январе и декабре самые доступные места оценивались в 230 и 349 долларов соответственно.