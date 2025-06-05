Сборная Англии готовится к чемпионату мира с помощью необычной методики

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сегодня, 06:13

Сборная Англии готовится к предстоящему чемпионату мира с помощью необычной методики. Команда тренируется в отапливаемых палатках, чтобы адаптироваться к высоким температурам, которые могут встретиться во время турнира в Канаде, США и Мексике.

Англичане провели интенсивный сбор при температуре 35 градусов по Цельсию, где футболисты принимали специальные таблетки для контроля уровня стресса. В сборной отмечают, что такие условия создают серьёзную нагрузку на организм, а тренерский штаб следит за состоянием игроков, чтобы понять, как каждый переносит жару.

В рамках программы футболисты проходят велотренировки и медицинские обследования для оценки реакции организма. На ЧМ -2026 температура во время некоторых матчей может превышать 32°C.

В последнем туре отбора на чемпионат мира англичане разгромили сборную Латвии (3:0) и занимают первое место в своей группе.