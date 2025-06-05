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Основной защитник «Вердера» вернётся в «Галатасарай»

сегодня, 09:39

«Галатасарай» отклонил предложение «Вердера» в размере 3,5 миллионов евро о выкупе защитника Деррика Кёна. В конце июня игрок должен вернуться в стамбульский клуб.

Кён выступал за «Вердер» на правах аренды с августа 2024 года. А его контракт с «Галатасараем» рассчитан до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний левый защитник сыграл за клуб из Бремена 30 матчей, в которых набрал 4 балла по системе «гол + пас» (2 гола и 2 ассиста) и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает немца ганского происхождения в 6 миллионов евро.

Ранее «Вердер» объявил о назначении нового главного тренера.

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