«Порту» подпишет полузащитника молодёжной сборной Испании

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сегодня, 09:16

Полузащитник «Аль-Ахли» и молодёжной сборной Испании сегодня прибудет в Порту, чтобы пройти все медицинские тесты и подписать контракт с «драконами».

Напомним, Вейга перешёл в «Аль-Ахли» из «Сельты» в августе 2023 года. Его контракт с клубом из Джидды истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний атакующий полузащитник сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отметился 6 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.

Ранее «Порту» опроверг интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.