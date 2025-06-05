Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиПортугалия. Примейра 2024/2025

«Порту» подпишет полузащитника молодёжной сборной Испании

сегодня, 09:16

Полузащитник «Аль-Ахли» и молодёжной сборной Испании Габриэль Вейга сегодня прибудет в Порту, чтобы пройти все медицинские тесты и подписать контракт с «драконами».

Напомним, Вейга перешёл в «Аль-Ахли» из «Сельты» в августе 2023 года. Его контракт с клубом из Джидды истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний атакующий полузащитник сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отметился 6 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.

Ранее «Порту» опроверг интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМадридский «Реал» опередил ПСЖ в подписании Мастантуоно
Сегодня, 07:53
Слухи«Челси» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Кудусом
Сегодня, 07:09
СлухиДуглас Луис хочет вернуться в АПЛ
Сегодня, 06:51
Слухи«Манчестер Юнайтед» предложил £45 млн за Мбеумо из «Брентфорда»
Сегодня, 04:00
СлухиПолузащитник «Бенфики» Флорентино интересен «Ювентусу»
Сегодня, 00:47
Полузащитник «Барселоны» Гави подтвердил, что его хотел подписать ПСЖ
Сегодня, 00:41
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 