Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»

Главный тренер сборной России отреагировал на слухи о ведении переговоров с московским «Динамо».

Когда что-то будет — всё узнаете. У меня есть варианты из России. Переговоры веду и с «Динамо» тоже. Я взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше.