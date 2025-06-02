Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о ведении переговоров с московским «Динамо».
Когда что-то будет — всё узнаете. У меня есть варианты из России. Переговоры веду и с «Динамо» тоже. Я взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше.
Ранее сообщалось, что тренер уже начинает формировать свой штаб для будущей работы в московском клубе.
Валера, вероятно, будет, непосредственно с передачи руководить сборной?! Ох, это будет прикольно, надо будет посмотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Валера, вероятно, будет, непосредственно с передачи руководить сборной?! Ох, это будет прикольно, надо будет посмотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Сразу хочу поздравить тебя, как болельщика ЦСКА, с победой в кубке!!!!!!! Желаю развить успех!!!!!!!
На счёт Валеры не знал.))) Таки да, поход на передачу, круто поменял его мировоззрение...
Сразу хочу поздравить тебя, как болельщика ЦСКА, с победой в кубке!!!!!!! Желаю развить успех!!!!!!!
На счёт Валеры не знал.))) Таки да, поход на передачу, круто поменял его мировоззрение...
Будучи тренером «Спартака», Карпин на слухи отвечал одним словом: БРЕД! Правда, через несколько дней «бред» становился явью, но это уже не важно. Сейчас отвечает более пространно и культурно. Видимо, его участие в программе «Что, где, когда» влияет на него положительно.
Будучи тренером «Спартака», Карпин на слухи отвечал одним словом: БРЕД! Правда, через несколько дней «бред» становился явью, но это уже не важно. Сейчас отвечает более пространно и культурно. Видимо, его участие в программе «Что, где, когда» влияет на него положительно.
База))...
База))...
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"взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше"...))...
"взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше"...))...