Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»

вчера, 19:04

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о ведении переговоров с московским «Динамо».

Когда что-то будет — всё узнаете. У меня есть варианты из России. Переговоры веду и с «Динамо» тоже. Я взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше.

Ранее сообщалось, что тренер уже начинает формировать свой штаб для будущей работы в московском клубе.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиГусев войдёт в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
Вчера, 17:20
Слухи«Крылья Советов» заинтересованы подписать Магомеда Адиева
01 июня
СлухиВ «Урале» заявили, что тренерский штаб покинет клуб
01 июня
Тренер «Сочи» Морено пропустит ответный матч против «Пари НН»
31 мая
СлухиСтало известно, кто может заменить Осинькина в «Крыльях»
30 мая
РФС не разрешал Карпину совмещать должности в сборной России и клубе
30 мая
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:03
А может и у Локомотива есть интерес к нему.
Сп62
Сп62
вчера в 21:55
Любит Валера потемнить. И это не первый случай. Такая загадочность естественно привлекает к нему внимание. Может это ему и нужно?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:32
Не понимаю, почему некоторые пользователи начинают оскорблять тренера, особенно это касается товарища под ником Вилар (комм.в 20-44). В.Г. в интервью ЯСНО сказал, что ведёт переговоры с несколькими клубами, в том числе и "Динамо", и когда будет определённость, сообщит о своём выборе. Адекватный ответ адекватного собеседника. Что вам ещё надо, господа хорошие ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:29
Кокетничает как девица на свидании! К чему эта конспирация, если уже даже РФС дал добро на работу и в Динамо и в Сборной.
Vilar
Vilar
вчера в 20:44
Валера, как всегда выёживается: собеседника считает 14ком. Раньше его называли гламурная болонка, а сейчас неухоженный рыжебородый щенок.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:03
Жаль, а было бы прикольно...)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
Нет, не надейся. Карпин сказал, что он будет на игре сборной.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:41
Крутой вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Валера, вероятно, будет, непосредственно с передачи руководить сборной?! Ох, это будет прикольно, надо будет посмотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
6 июня состоится игра сборной и прямой эфир программы «Что, где, когда», так ведущий программы ради хохмы задал Карпину вопрос, кто его заменит в сборной на посту главного тренера на игре с Нигерией.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:24
Привет, Володя!!!
Сразу хочу поздравить тебя, как болельщика ЦСКА, с победой в кубке!!!!!!! Желаю развить успех!!!!!!!
На счёт Валеры не знал.))) Таки да, поход на передачу, круто поменял его мировоззрение...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:20
Виктор, привет!
Будучи тренером «Спартака», Карпин на слухи отвечал одним словом: БРЕД! Правда, через несколько дней «бред» становился явью, но это уже не важно. Сейчас отвечает более пространно и культурно. Видимо, его участие в программе «Что, где, когда» влияет на него положительно.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Круто работает Валера!!!!!!! Все думают, что он ведёт переговоры с Динамо, а он, оказывается- подсиживает, самого Гвардиолу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
"Когда что-то будет — всё узнаете....есть варианты из России. Переговоры веду"...))
База))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:13
Красавец, Маэстро, Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Под Трампа косит)...
"взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше"...))...
Capral
Capral
вчера в 19:08
Странный ответ, уклончивый. Я не сомневался, что он уже давно в клубе...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 