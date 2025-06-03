Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» подпишет Джикию на 1 год, если продаст иностранного центрбека

сегодня, 11:09

«Локомотив» может подписать защитника «Химок» Георгия Джикию сроком на один год.

Сделка станет возможной только в случае продажи иностранного центрального защитника команды.

В случае подписания 31-летний футболист будет зарабатывать около 5 миллионов рублей в месяц.

Представители игрока и клуба уже вели переговоры по трудоустройству футболиста.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин: «Сборная приоритетнее, чем клуб»
Вчера, 19:58
Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с «Динамо»
Вчера, 19:04
СлухиГусев войдёт в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
Вчера, 17:20
Слухи«Крылья Советов» заинтересованы подписать Магомеда Адиева
01 июня
СлухиВ «Урале» заявили, что тренерский штаб покинет клуб
01 июня
Тренер «Сочи» Морено пропустит ответный матч против «Пари НН»
31 мая
Сортировать
Все комментарии
sw3na828jdj6
sw3na828jdj6
сегодня в 13:39
Так типа денег не хватает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:24, ред.
Если я не перепутал, То для того ,чтобы купить что то ненужное, нужно сначала продать что то нужное. Так?
Вроде почтальон Печкин говорил?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:21
Интересно, а в Локо знают, что они могут подписать Джикию?
Верить новостям от какого то там карпа себя не уважать.
Даже агент Джикии говорит, что часто встречается с руководством Локо, но ни разу от них не слышал о заинтересованности в Джикии.
Интересно с какими бабками общается карп и что он с ними курит?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:27
Блин...ни кому Георгий не нужен...)
jb5rs4hpm5q3
jb5rs4hpm5q3
сегодня в 11:18
Это очень хороший игрок, верное решение!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 