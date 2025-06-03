«Локомотив» подпишет Джикию на 1 год, если продаст иностранного центрбека

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сегодня, 11:09

«Локомотив» может подписать защитника «Химок» сроком на один год.

Сделка станет возможной только в случае продажи иностранного центрального защитника команды.

В случае подписания 31-летний футболист будет зарабатывать около 5 миллионов рублей в месяц.

Представители игрока и клуба уже вели переговоры по трудоустройству футболиста.