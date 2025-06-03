«Локомотив» подпишет Джикию на 1 год, если продаст иностранного центрбека

«Локомотив» может подписать защитника «Химок» Георгия Джикию сроком на один год.
Сделка станет возможной только в случае продажи иностранного центрального защитника команды.
В случае подписания 31-летний футболист будет зарабатывать около 5 миллионов рублей в месяц.
Представители игрока и клуба уже вели переговоры по трудоустройству футболиста.
Верить новостям от какого то там карпа себя не уважать.
Даже агент Джикии говорит, что часто встречается с руководством Локо, но ни разу от них не слышал о заинтересованности в Джикии.
Интересно с какими бабками общается карп и что он с ними курит?
Верить новостям от какого то там карпа себя не уважать.
Даже агент Джикии говорит, что часто встречается с руководством Локо, но ни разу от них не слышал о заинтересованности в Джикии.
Интересно с какими бабками общается карп и что он с ними курит?